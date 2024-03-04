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Бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию

59-летняя Карин Кнайсль собирается построить дом на востоке страны

04 марта 2024, 11:20, ИА Амител

Карин Кнайсль / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Карин Кнайсль / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала в Россию, заявила она агентству ТАСС.

По словам 59-летней Кнайсль, она считает РФ "по-настоящему свободной страной" и собирается построить здесь дом.

"Присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом. Я не городской житель", – сказала она и добавила, что чувствует в России человеческое тепло.

Карин Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год, а с 2021-го по 2022-й входила в совет директоров ПАО "Роснефть".

Политика

Комментарии 6

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Гость

11:32:32 04-03-2024

По ее дому НАТО поди стрелять не будет

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Гость

12:08:48 04-03-2024

А дети всех крупных политиков из РФ живут в недружественных странах. Но это ведь ни чего не значит

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Гость

12:22:45 04-03-2024

Гость (12:08:48 04-03-2024) А дети всех крупных политиков из РФ живут в недружественных ... Так надо.

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Гость

17:03:26 04-03-2024

Гость (12:08:48 04-03-2024) А дети всех крупных политиков из РФ живут в недружественных ... Это вранье.

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Гость

15:44:19 04-03-2024

Вот во что может вылиться безобидная шутка- письмо Путину! Добро пожаловать, мы всегда рады порядочным людям!

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Гость

15:55:51 04-03-2024

2021 по 2022-й входила в совет директоров ПАО "Роснефть", все ясно за что она так полюбила Россию.

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