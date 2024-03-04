Бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию

59-летняя Карин Кнайсль собирается построить дом на востоке страны

04 марта 2024, 11:20, ИА Амител

Карин Кнайсль / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала в Россию, заявила она агентству ТАСС.

По словам 59-летней Кнайсль, она считает РФ "по-настоящему свободной страной" и собирается построить здесь дом.

"Присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом. Я не городской житель", – сказала она и добавила, что чувствует в России человеческое тепло.

Карин Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год, а с 2021-го по 2022-й входила в совет директоров ПАО "Роснефть".