Бывшего адвоката Эльмана Пашаева отправили в СИЗО

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — он мог обмануть супруга Блиновской

18 сентября 2024, 21:59, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Московский гарнизонный военный суд удовлетворил просьбу следствия и отправил в СИЗО до 15 ноября бывшего адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", – говорится в резолютивной части постановления суда.

Защита Пашаева может обжаловать решение. В ходе заседания она наставила на мере пресечения, которая не связана с изоляцией от общества. На судебный процесс поддержать бывшего адвоката пришла его жена, которая собрала для юриста личные вещи.

Напомним, что Пашаев стал скандально известен после дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он выступал защитником артиста, но по итогу лишился адвокатского статуса. По версии следователей, он уговорил супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского, что он может помочь им решить вопрос с уголовным преследованием.