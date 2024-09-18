Бывшего адвоката Эльмана Пашаева отправили в СИЗО
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — он мог обмануть супруга Блиновской
18 сентября 2024, 21:59, ИА Амител
Московский гарнизонный военный суд удовлетворил просьбу следствия и отправил в СИЗО до 15 ноября бывшего адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", – говорится в резолютивной части постановления суда.
Защита Пашаева может обжаловать решение. В ходе заседания она наставила на мере пресечения, которая не связана с изоляцией от общества. На судебный процесс поддержать бывшего адвоката пришла его жена, которая собрала для юриста личные вещи.
Напомним, что Пашаев стал скандально известен после дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он выступал защитником артиста, но по итогу лишился адвокатского статуса. По версии следователей, он уговорил супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского, что он может помочь им решить вопрос с уголовным преследованием.
07:47:22 19-09-2024
Он на СВО ездил. Еще материально вроде бы до сих пор участникам СВО помогает. Может деньги Блиновской и на это пошли. И либерального Ефремова защищал. Походу очень крученый чувак
10:34:25 19-09-2024
Докрутился крученый
10:39:11 19-09-2024
Ефремов сидит, Блиновская сидит, мужика её тоже посадят - хороший адвокат.
Если дышишь маткой, а думаешь мягким местом, только такой и нужен.
Успешный успех-успешен!
10:41:39 19-09-2024
Вор у вора укравший, получает 100 лет прощения.
Элиты - новая кровь!
Пейте господа, не стесняйтесь.
10:42:30 19-09-2024
Все что с Блиновкой - все смешно. И адваката то нашли такого же афериста как и она сама.
11:03:56 19-09-2024
Закрутился, видимо. Так и жилы могут полопаться.