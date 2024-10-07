Бывшего главу Змеиногорска осудили за халатность при пожарах в 2022 году
По данным следствия, он не сделал то, что нужно, для снижения рисков распространения огня
07 октября 2024, 20:40, ИА Амител
Бывший руководитель администрации города Змеиногорска, где в 2022 году во время ландшафтного пожара сгорели шесть жилых домов, был признан виновным в халатности. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, опубликованного в Telegram-канале.
В тексте говорится, что суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на муниципальной службе в органах местного самоуправления, на срок один год и шесть месяцев.
По версии следствия, бывший глава администрации не обеспечил установку противопожарных преград и не организовал своевременную уборку и отжиг сухой растительности в условиях повышенного уровня пожарной опасности четвертого класса. В результате этого ландшафтный пожар, возникший в октябре 2022 года, беспрепятственно распространился к жилым и нежилым объектам Змеиногорска. В результате пожара были уничтожены шесть жилых домов, 11 надворных построек и имущество граждан, находившееся в них. Ущерб, причиненный 20 пострадавшим, составил более 8 миллионов рублей.
23:50:43 07-10-2024
Так жёстко наказали, что можно было и не писать об этом.
00:36:15 08-10-2024
чо там халатничать?! 10 тыс. населения, это какая-то деревенька китайская
08:01:46 08-10-2024
360 ч / 8 ч = 45 рабочих дней. Вот это наказание! А люди без домов и имущества остались.
09:24:50 08-10-2024
Гость (08:01:46 08-10-2024) 360 ч / 8 ч = 45 рабочих дней. Вот это наказание! А люди без... Уволили же?
09:36:35 08-10-2024
Теперь "ландшафтный пожар"- это синоним пожара из-за поджога? а найти кто устроил этот пожар и с него спросить не хотят. Почему поджигатели всегда остаются в стороне, если бы их находили и ущерб людям взыскивали, любителей разжечь костер или поджечь траву было бы намного меньше.
10:10:49 08-10-2024
Гость (09:36:35 08-10-2024) Теперь "ландшафтный пожар"- это синоним пожара из-за поджога... нет.
"ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта; лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу."
наконец-то законодатель дал хоть какое-то определение пожаров
13:25:41 08-10-2024
Мусик (10:10:49 08-10-2024) нет."ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый пр... 90 процентов пожаров дело рук человека, а не стихии, особенно в населенных пунктах и около них, поэтому и пишу про поджигателей. И все это знают. Живу за городом, каждую осень рыбаки и охотники разводят костры на наших заливных лугах, не тушат их нормально, потом ветер раздувает до пожара, в конечном итоге сухая трава на лугах горит так, что дым с трассы виден и к поселку подступает. Стихийно природный пожар может возникнуть, когда молния ударила в землю или дерево, все остальное дело рук человека, не утки же на лугах спичками балуются.
10:20:59 08-10-2024
Гость (09:36:35 08-10-2024) Теперь "ландшафтный пожар"- это синоним пожара из-за поджога... вот еще зло берет - живут себе люди, им доводят что 4 класс пожарной опасности, видят что рядом с домами сухая трава и еслиф чё - полыхнет и не дома перекинется. и вот чего не отжечь-то, согласуй хоть устно с главой СП и в путь. Дык нет же, надо дождаться когда сгорит, и довести главу СП до цугундера.
лень и пофигизм.
вот нифига не жалко.
10:30:57 08-10-2024
Мусик (10:20:59 08-10-2024) вот еще зло берет - живут себе люди, им доводят что 4 класс ... А зачем отжигать? тримером траву скосил, граблями собрал и вывез. И никакой пожароопасности!!! я каждую весну так пустырь возле дачи расчищаю