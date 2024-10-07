Бывшего главу Змеиногорска осудили за халатность при пожарах в 2022 году

По данным следствия, он не сделал то, что нужно, для снижения рисков распространения огня

07 октября 2024, 20:40, ИА Амител

Пожары в Змеиногорском районе / Фото: "Змеиногорский вестник"

Бывший руководитель администрации города Змеиногорска, где в 2022 году во время ландшафтного пожара сгорели шесть жилых домов, был признан виновным в халатности. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, опубликованного в Telegram-канале.

В тексте говорится, что суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на муниципальной службе в органах местного самоуправления, на срок один год и шесть месяцев.

По версии следствия, бывший глава администрации не обеспечил установку противопожарных преград и не организовал своевременную уборку и отжиг сухой растительности в условиях повышенного уровня пожарной опасности четвертого класса. В результате этого ландшафтный пожар, возникший в октябре 2022 года, беспрепятственно распространился к жилым и нежилым объектам Змеиногорска. В результате пожара были уничтожены шесть жилых домов, 11 надворных построек и имущество граждан, находившееся в них. Ущерб, причиненный 20 пострадавшим, составил более 8 миллионов рублей.