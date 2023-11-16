Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО нашли мертвым в Ставропольском крае
Генерал-лейтенанта Свиридова нашли в его доме, а возле него лежало тело женщины
16 ноября 2023, 17:34, ИА Амител
Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Свиридова нашли мертвым в доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Свиридова обнаружили в его доме, а возле него лежало тело женщины. Ее личность устанавливается. Признаков насильственной смерти не выявлено.
Telegram-канал Shot сообщает, что женщиной является супруга Свиридова. Предположительно, они скончались около недели назад. Газовики провели замеры и не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ. Причина смерти устанавливается.
68-летний Свиридов находился на пенсии. 6-й армией ВВС и ПВО РФ он командовал с 2005 до 2009 год.
17:46:08 16-11-2023
Жили долго и счастливо и умерли в один день. Так выходит.
18:10:27 16-11-2023
Шарше ля фа ( ищите бабёшку)