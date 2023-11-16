Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО нашли мертвым в Ставропольском крае

Генерал-лейтенанта Свиридова нашли в его доме, а возле него лежало тело женщины

16 ноября 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Свиридова нашли мертвым в доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Свиридова обнаружили в его доме, а возле него лежало тело женщины. Ее личность устанавливается. Признаков насильственной смерти не выявлено.

Telegram-канал Shot сообщает, что женщиной является супруга Свиридова. Предположительно, они скончались около недели назад. Газовики провели замеры и не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ. Причина смерти устанавливается.

68-летний Свиридов находился на пенсии. 6-й армией ВВС и ПВО РФ он командовал с 2005 до 2009 год.