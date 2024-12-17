Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым в Москве

Баскетболист Янис Тимма свел счеты с жизнью

17 декабря 2024, 09:10, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com / Ben Hershey

17 декабря в Москве бывший муж Анны Седоковой покончил с собой. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

"На его телефоне стояла заставка с надписью "Позвоните Анне" и номером ее телефона. При этом накануне, 16 декабря, он в соцсетях поздравил бывшую жену с днем рождения", – уточнили в газете.

Известно, что Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Через четыре года пара развелась.

32-летний латвийский баскетболист выступал в России за петербургский "Зенит" и "Химки" с 2015 по 2021 год.