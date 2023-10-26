О задержании политика сообщали еще в начале 2022 года

26 октября 2023, 16:00, ИА Амител

Михаил Щетинин / Фото: Екатерина Смолихина

Бывший вице-губернатор Алтайского края Михаил Щетинин и еще нескольких человек обвиняются в мошенничестве на 210 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в период с 29 мая 2018 года по 26 июня 2020-го группа из семи человек, в том числе проректор по научной работе Российского биотехнологического университета Щетинин, "похитили 210 млн рублей, выделенные из федерального бюджета Минобрнауки".

"В качестве субсидии для производства вакцины от анаплазмоза овец, которая фактически произведена не была", – уточнил собеседник.

По его словам, заявку в адрес Минобрнауки об участии в конкурсе на субсидию подписывал Михаил Балыхин, занимавший тогда пост ректора вуза.

Отметим, что СМИ еще в 2022 году сообщали о возможном задержании Щетинина, которого якобы подозревали в использовании незаконных схем в стенах вуза.

Как отмечает "Банкфакс", накануне Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, Михаил Щетинин начал работать в Российском биотехническом университете в 2019 году. В 2018-м он освободил место сенатора от Алтайского края в Совфеде.