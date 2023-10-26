Бывшего вице-губернатора Алтайского края обвинили в "хищении на вакцинах для овец"
О задержании политика сообщали еще в начале 2022 года
26 октября 2023, 16:00, ИА Амител
Бывший вице-губернатор Алтайского края Михаил Щетинин и еще нескольких человек обвиняются в мошенничестве на 210 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, сообщает ТАСС.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, в период с 29 мая 2018 года по 26 июня 2020-го группа из семи человек, в том числе проректор по научной работе Российского биотехнологического университета Щетинин, "похитили 210 млн рублей, выделенные из федерального бюджета Минобрнауки".
"В качестве субсидии для производства вакцины от анаплазмоза овец, которая фактически произведена не была", – уточнил собеседник.
По его словам, заявку в адрес Минобрнауки об участии в конкурсе на субсидию подписывал Михаил Балыхин, занимавший тогда пост ректора вуза.
Отметим, что СМИ еще в 2022 году сообщали о возможном задержании Щетинина, которого якобы подозревали в использовании незаконных схем в стенах вуза.
Как отмечает "Банкфакс", накануне Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Дата заседания пока не назначена.
Напомним, Михаил Щетинин начал работать в Российском биотехническом университете в 2019 году. В 2018-м он освободил место сенатора от Алтайского края в Совфеде.
16:22:16 26-10-2023
Бывший вице-губернатор был невидимкой. Губернатор его в упор не видел. Поэтому вице- творил чёрте-что.
16:57:36 26-10-2023
210 млн - это где-то 3-5 лет условного
17:15:33 26-10-2023
Вы на лицо его посмотрите. Он как бы смеется над всем нами.
17:44:43 26-10-2023
Гость (17:15:33 26-10-2023) Вы на лицо его посмотрите. Он как бы смеется над всем нами.... Если ему в этой схеме досталось только 10%, и то уже почему бы не посмеяться. А начиналось все видимо с кадрового резерва на федеральную госслужбу, потом засосало...
18:16:51 26-10-2023
Как ловко завуалировали название вакцины от ков-19...
19:18:34 26-10-2023
Деятельность в АК копните, клейма негде ставить!
07:30:01 27-10-2023
Мда! Что-то уже третий член бывшей депутатской группы, в которой я был председателем, оказывается на скамье подсудимых.Я даже на себя стал очень критически смотреть, совсем хреново,простите, работал.Ни в одной другой депутатской группе такого не было.А ведь все они были замечательными депутатами, хорошими товарищами.Но по мере восхождения во власть, что-то в них менялось, видимо.Кстати, все членами КПСС были.
07:39:44 27-10-2023
И таки да - "Кадры решают всё!". Какие кадры, такая и работа, и экономика, и медицина, и образование и т.д. и т.п. А ведь он дистанционно ещё и в политехе кафедрой руковОдил. Чудненько всё.
08:50:54 27-10-2023
Да ,спёкся голубчик.Тебя ,говорит,посодют,а ты не воруй!Ну подобным субъектам много не дают,они не главная опасность нынешнего режима.
13:24:27 27-10-2023
Видать не доедал....
14:31:22 27-10-2023
Надо туда ещё его компаньона Вагнера привлечь за французский виноградник ,так он лихо нам рассказывал ,что край скоро будет употреблять высочайшего качества вино ,а сегодня ни того ни другого нет .
18:29:03 27-10-2023
Вагнер - такой Вагнер. Это вам не тот Вагнер, которого нет. Этот, у которого виноградника нет. Чедесники-кудесники. Конфискация имущества и пускай оба виноградники в Якутии разводят на каменоломнях.