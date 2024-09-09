Бывшего замначальника Казанского танкового училища нашли мертвым в его квартире

Возбуждено дело об убийстве

09 сентября 2024, 23:42, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: pxhere.com

Тело бывшего заместителя начальника Казанского танкового училища и члена правления Всероссийского союза танкистов России Валерия Хахина с ножевыми ранениями нашли в его квартире в доме на улице Япеева в столице Татарстана. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает телеканал "360".

В последний раз Хахина видели живым на традиционном слете выпускников училища – оно состоялось на прошлой неделе. В субботу жена экс-заместителя уехала на дачу, а вернувшись домой на следующий день не смогла зайти домой и вызвала МЧС.

Окровавленный труп отставного полковника нашли завернутым в ковер в бойлерной. Прибывшие на место криминалисты зафиксировали на теле многочисленные ножевые раны спины и груди, а также травмы головы. По словам источников, камеры в районе дома в день нападения на Хахина не работали. Возбуждено уголовное дело.