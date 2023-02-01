Бывший барнаульский студент получил 16 лет тюрьмы за подготовку терактов

Во время обыска у студента обнаружили и изъяли взрывчатое вещество и взрывные предметы, экстремистскую литературу и фотоматериалы с мест возможных террористических актов

01 февраля 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула приговорён к 16 годам лишения свободы за незаконное изготовление и хранение взрывных устройств и подготовку к терактам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Молодого человека признали виновным по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности"), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств").

Установлено, что юноша, сторонник националистической идеологии, с начала 2021 года искал информацию о том, как вступить в террористическую организацию. Кроме того, интересовался акциями, устрашающими население, инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, взрывных устройств и их компонентов. Найденную в интернете информацию молодой человек сохранял в своём телефоне и переписывал в тетрадь, а затем практиковался. В частности, он самостоятельно изготовил взрывчатое вещество массой не менее 117,6 грамма и два взрывных устройства – детонаторы.

В феврале 2021 года молодой человек вышел в интернете на контакт с представителем националистической организации. В начале марта ему дали задание подобрать объекты для покушений и направить фотоотчёт. Далее молодой человек получил указание совершить поджог автомобиля – как подтверждение истинности намерений. На стадии подготовки к поджогу его остановили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Во время обыска у студента обнаружили и изъяли взрывчатое вещество и взрывные предметы, экстремистскую литературу и фотоматериалы с мест возможных терактов, среди которых места массового пребывания мусульман. Вину в содеянном молодой человек признал полностью.

Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме и далее в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120 тысяч рублей.