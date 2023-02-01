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Бывший барнаульский студент получил 16 лет тюрьмы за подготовку терактов

Во время обыска у студента обнаружили и изъяли взрывчатое вещество и взрывные предметы, экстремистскую литературу и фотоматериалы с мест возможных террористических актов

01 февраля 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Барнаула приговорён к 16 годам лишения свободы за незаконное изготовление и хранение взрывных устройств и подготовку к терактам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Молодого человека признали виновным по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности"), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств").

Установлено, что юноша, сторонник националистической идеологии, с начала 2021 года искал информацию о том, как вступить в террористическую организацию. Кроме того, интересовался акциями, устрашающими население, инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, взрывных устройств и их компонентов. Найденную в интернете информацию молодой человек сохранял в своём телефоне и переписывал в тетрадь, а затем практиковался. В частности, он самостоятельно изготовил взрывчатое вещество массой не менее 117,6 грамма и два взрывных устройства – детонаторы.

В феврале 2021 года молодой человек вышел в интернете на контакт с представителем националистической организации. В начале марта ему дали задание подобрать объекты для покушений и направить фотоотчёт. Далее молодой человек получил указание совершить поджог автомобиля – как подтверждение истинности намерений. На стадии подготовки к поджогу его остановили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Во время обыска у студента обнаружили и изъяли взрывчатое вещество и взрывные предметы, экстремистскую литературу и фотоматериалы с мест возможных терактов, среди которых места массового пребывания мусульман. Вину в содеянном молодой человек признал полностью.

Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме и далее в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120 тысяч рублей.

Комментарии 10

  • Бедный Йорик.....
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А какого Вуза он студент?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Его в Шизо к Навальному, пусть возьмут друг от друга идеи, в итоге оба станут лучше.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Почему бы на уровне попытки поиска информации как вступить в террористическую организацию не прислать уведомление , примерно вы зарегистрированы в базе данных пытающихся найти информацию как вступить в террористическую организацию . Пресечь вот так не начавшись .
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Интересующимся примкнуть к терроризму присылать уведомления что на "учёте" в базе данных интересующихся таких , а интересующихся порнографическими фото и видео присылать уведомление что на "учёте" в базе данных интересующихся порнографическими фото и видео . Профилактика может такая быть интересов и любопытств ?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Просмотр порно вроде бы законом не преследуется. Можно только на партсобрании пропесочить
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Почему бы на уровне попытки поиска информации как вступить в террористическую организацию... А то он не знает?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, школьное воспитание , всякие воспитания , воспитание , воспитание , И ВДРУГ воспитывать не хотят на уровне попытки поиска информации как вступить в террористическую организацию ? Прям сам себе хозяин сразу ?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • База данных интересующихся как вступить в террористическую организацию с уведомлениями функцией прототипа родительского контроля в программе антивируса ? Это воспитание ?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А если дальше продолжит интересоваться после уведомления такого про как вступить в террористическую организацию , тогда есть смысл подойти к нему строевым шагом , на счёт РАС ДВА перестроиться окружив его , на счёт ТРИ завести ему руку за спину , и ТОРЖЕСТВЕННО с песней Браво Ребятушки СОПРОВОДИТЬ ЕГО В СИЗО для перевоспитания . Идея-то ХОРОШАЯ .
    02 февраля, Гость   Ответить
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