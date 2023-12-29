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Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

Теперь Костенко в статусе и.о. возглавляет Институт стратегии развития образования

29 декабря 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Бывший глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко в очередной раз сменил работу – он стал исполняющим обязанности директора Института стратегии развития образования. Как сообщает "Атмосфера", до этого он несколько месяцев возглавлял Академию Минпросвещения России.

На прошлое рабочее место Костенко пришел Евгений Малеванов. До этого он был заместителем директора Института стратегии развития образования.

При этом на сайте Института отмечается, что там в должности заведующей научно-аналитическим отделом трудится Наталья Костенко – предположительно, это супруга бывшего алтайского министра, сообщает "Банкфакс".

Алтайский край Политика

Комментарии 10

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Гость

19:34:28 29-12-2023

Такой специалист, что нигде долго не задерживается - это не новость. Новое, пожалуй, лишь то, что раньше он хотя бы пару лет на должности держался - пока все не развалит, а теперь - пары месяцев хватает, чтобы от него избавились.

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Гость

21:05:48 29-12-2023

Гость (19:34:28 29-12-2023) Такой специалист, что нигде долго не задерживается - это не ... Если человек хороший чё терпеть-то!? Раз и сразу в гору!

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Олег

20:06:18 29-12-2023

Ценный кадр. Такая утрата. Надо было в Сибири оставить. Ориентацию образованию задавать будет, ещё глубже.

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Гость

20:19:15 29-12-2023

По морде видно!Вечный стахановец!

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Географ

21:00:33 29-12-2023

Нафиг вы вообще за ни следите и пишите про него? Ну уехал и уехал, да и хрен с ним. Похоже, что еще кто-то вместе с тётками из топоровского института очень боиться, что он вернётся и будет опять их в хвост в гривну понужать. А может ждут не дождаться, когда барин вернётся.

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Гвоздь

21:25:14 29-12-2023

Топоровки и прочие перепуганные насмерть Максом! Можете выдохнуть, барин теперь вам не барин, он ушёл из системы минроса, институт, который он временно возглавляет, это РАНовская организация никакого отношения к АК не имеющая

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гость

23:04:07 29-12-2023

Что бегаем с кресла на кресло? Губернатор об этом знает? Трудовика устроить на постоянное место работы.

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Гость

06:44:43 30-12-2023

Ну нам это надо? Лучше бы про цены написали. Чем Попов лучше? Хозяину он нужен он его держит. Предлагаю переместить правительство в поликлинику N2. Почему врачи от нас сбегают? А вы попробуйте каждый день в этот хлев ходить. Позор. Санэпидемстанция сходите посмотрите или пинка ждете.

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Гость

09:14:33 30-12-2023

Что с возу упало, то кобыле легче.

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Гость

10:31:16 30-12-2023

Стратег, однако. На груди орденов и медалей не хватает.

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