Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу
Теперь Костенко в статусе и.о. возглавляет Институт стратегии развития образования
29 декабря 2023, 17:45, ИА Амител
Бывший глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко в очередной раз сменил работу – он стал исполняющим обязанности директора Института стратегии развития образования. Как сообщает "Атмосфера", до этого он несколько месяцев возглавлял Академию Минпросвещения России.
На прошлое рабочее место Костенко пришел Евгений Малеванов. До этого он был заместителем директора Института стратегии развития образования.
При этом на сайте Института отмечается, что там в должности заведующей научно-аналитическим отделом трудится Наталья Костенко – предположительно, это супруга бывшего алтайского министра, сообщает "Банкфакс".
19:34:28 29-12-2023
Такой специалист, что нигде долго не задерживается - это не новость. Новое, пожалуй, лишь то, что раньше он хотя бы пару лет на должности держался - пока все не развалит, а теперь - пары месяцев хватает, чтобы от него избавились.
21:05:48 29-12-2023
Гость (19:34:28 29-12-2023) Такой специалист, что нигде долго не задерживается - это не ... Если человек хороший чё терпеть-то!? Раз и сразу в гору!
20:06:18 29-12-2023
Ценный кадр. Такая утрата. Надо было в Сибири оставить. Ориентацию образованию задавать будет, ещё глубже.
20:19:15 29-12-2023
По морде видно!Вечный стахановец!
21:00:33 29-12-2023
Нафиг вы вообще за ни следите и пишите про него? Ну уехал и уехал, да и хрен с ним. Похоже, что еще кто-то вместе с тётками из топоровского института очень боиться, что он вернётся и будет опять их в хвост в гривну понужать. А может ждут не дождаться, когда барин вернётся.
21:25:14 29-12-2023
Топоровки и прочие перепуганные насмерть Максом! Можете выдохнуть, барин теперь вам не барин, он ушёл из системы минроса, институт, который он временно возглавляет, это РАНовская организация никакого отношения к АК не имеющая
23:04:07 29-12-2023
Что бегаем с кресла на кресло? Губернатор об этом знает? Трудовика устроить на постоянное место работы.
06:44:43 30-12-2023
Ну нам это надо? Лучше бы про цены написали. Чем Попов лучше? Хозяину он нужен он его держит. Предлагаю переместить правительство в поликлинику N2. Почему врачи от нас сбегают? А вы попробуйте каждый день в этот хлев ходить. Позор. Санэпидемстанция сходите посмотрите или пинка ждете.
09:14:33 30-12-2023
Что с возу упало, то кобыле легче.
10:31:16 30-12-2023
Стратег, однако. На груди орденов и медалей не хватает.