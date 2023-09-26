Бывший глава алтайской "Единой России" ушел с поста вице-губернатора Томской области

В своем интервью после ухода с госслужбы Кнорр рассказал, что собирается в первую очередь отдохнуть

26 сентября 2023, 18:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

22 сентября уроженец Алтайского края Андрей Кнорр покинул должность вице-губернатора Томской области. Как напоминает "Банкфакс", около 11 лет он курировал агропромышленную политику в регионе, а до этого был депутатом Госдумы и возглавлял алтайское отделение "Единой России".

По информации агентства, контракт Кнорра на посту вице-губернатора Томской области истек 22 сентября 2023 года – продлевать его не стали. В своей должности он специализировался на агропромышленности и природопользованию – теперь эти обязанности на себя возьмет начальник департамента лесного хозяйства Артем Конев.

В своем интервью после ухода с госслужбы он рассказал, что собирается в первую очередь отдохнуть.

"За время работы я был практически в 95 % уголков Томской области. Считаю себя не "паркетным" работником. Томские фермеры и предприниматели стали дорогими для меня", – отметил бывший госслужащий.

Напомним, что Кнорр родился в Алтайском крае. В 2000-2003 годах был депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, а с 2003 по 2011 год заседал в Госдуме. В регионе он также занимался аграрным и медиабизнесом. Пост вице-губернатора Томской области он занимал с сентября 2012 года.