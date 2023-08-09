Бывший глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко снова сменил работу

В августе он занял должность ректора Академии Минпросвещения России с приставкой "исполняющий обязанности"

09 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Экс-министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко снова сменил место работы. Как сообщает "Атмосфера", в августе он занял должность ректора Академии Минпросвещения России с приставкой "исполняющий обязанности".

Напомним, что Костенко покинул должность главы Минобрнауки Алтайского края по собственному желанию в августе 2021 года. В ноябре он перешел на работу в федеральное министерство – там он возглавил департамент государственной политики и управления в сфере общего образования.

Сам департамент занимается нормативно-правовым регулированием в дошкольной и школьной сфере, развитием русского языка, этнокультурной специфики и прочим. Последнее упоминание Костенко в качестве главы этой структуры было 17 июля – тогда он провел совещание с педагогами из новых регионов России. Сейчас должность занимает Павел Кузьмин. По информации издания, все кадровые перестановки были оформлены 2 августа.