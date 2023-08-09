НОВОСТИНаука и образование

Бывший глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко снова сменил работу

В августе он занял должность ректора Академии Минпросвещения России с приставкой "исполняющий обязанности"

09 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Экс-министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко снова сменил место работы. Как сообщает "Атмосфера", в августе он занял должность ректора Академии Минпросвещения России с приставкой "исполняющий обязанности".

Напомним, что Костенко покинул должность главы Минобрнауки Алтайского края по собственному желанию в августе 2021 года. В ноябре он перешел на работу в федеральное министерство – там он возглавил департамент государственной политики и управления в сфере общего образования. 

Сам департамент занимается нормативно-правовым регулированием в дошкольной и школьной сфере, развитием русского языка, этнокультурной специфики и прочим. Последнее упоминание Костенко в качестве главы этой структуры было 17 июля – тогда он провел совещание с педагогами из новых регионов России. Сейчас должность занимает Павел Кузьмин. По информации издания, все кадровые перестановки были оформлены 2 августа.

чиновники образование отставки и назначения

Комментарии 11

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Гость

09:20:16 09-08-2023

Нам за этого пупса радоваться ?

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Гость

09:36:40 09-08-2023

Для образования края этот птенец, выпавший из гнезда, что-то хорошее сделал за два года?

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Гость

09:53:17 09-08-2023

Не тонет!

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И.А.Крылов

10:32:36 09-08-2023

теперь о всех изменениях его трудовой биографии писать будете? Ну сменил работу...

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ЗОЖник

10:36:59 09-08-2023

не спортивный вид у парня, ему надо в спортзал записаться

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Гость

10:45:11 09-08-2023

Два года - срок, за который этот "ценный специалист" умудряется разогнать коллектив и развалить любое дело, за которое берется. Была академия - теперь не будет.

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Гость

11:08:42 09-08-2023

Почему они все (ну, в подавляющем большинстве случаев) расплываются на работе? Настолько сытнее питаться начинают? Так вроде и здесь не бедствовал...

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Гость

11:21:41 09-08-2023

частая смена работы о многом говорит.

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Гость

12:23:39 09-08-2023

Фигаро тут, Фигаро там

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Гость

12:34:35 09-08-2023

Каким боком эта "новостишка" относится к нашему региону?

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Гость1

13:40:00 09-08-2023

Радость, радость то какая. Ну надо же что делается то, а мы сидим не сном ни духом.

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