Бывший глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко снова сменил работу
В августе он занял должность ректора Академии Минпросвещения России с приставкой "исполняющий обязанности"
09 августа 2023, 09:01, ИА Амител
Экс-министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко снова сменил место работы. Как сообщает "Атмосфера", в августе он занял должность ректора Академии Минпросвещения России с приставкой "исполняющий обязанности".
Напомним, что Костенко покинул должность главы Минобрнауки Алтайского края по собственному желанию в августе 2021 года. В ноябре он перешел на работу в федеральное министерство – там он возглавил департамент государственной политики и управления в сфере общего образования.
Сам департамент занимается нормативно-правовым регулированием в дошкольной и школьной сфере, развитием русского языка, этнокультурной специфики и прочим. Последнее упоминание Костенко в качестве главы этой структуры было 17 июля – тогда он провел совещание с педагогами из новых регионов России. Сейчас должность занимает Павел Кузьмин. По информации издания, все кадровые перестановки были оформлены 2 августа.
09:20:16 09-08-2023
Нам за этого пупса радоваться ?
09:36:40 09-08-2023
Для образования края этот птенец, выпавший из гнезда, что-то хорошее сделал за два года?
09:53:17 09-08-2023
Не тонет!
10:32:36 09-08-2023
теперь о всех изменениях его трудовой биографии писать будете? Ну сменил работу...
10:36:59 09-08-2023
не спортивный вид у парня, ему надо в спортзал записаться
10:45:11 09-08-2023
Два года - срок, за который этот "ценный специалист" умудряется разогнать коллектив и развалить любое дело, за которое берется. Была академия - теперь не будет.
11:08:42 09-08-2023
Почему они все (ну, в подавляющем большинстве случаев) расплываются на работе? Настолько сытнее питаться начинают? Так вроде и здесь не бедствовал...
11:21:41 09-08-2023
частая смена работы о многом говорит.
12:23:39 09-08-2023
Фигаро тут, Фигаро там
12:34:35 09-08-2023
Каким боком эта "новостишка" относится к нашему региону?
13:40:00 09-08-2023
Радость, радость то какая. Ну надо же что делается то, а мы сидим не сном ни духом.