Бывший главный алтайский антикоррупционер Надвоцкий вышел из колонии по УДО
В 2019 году его приговорили к четырем годам, в 2020 году наказание ужесточили до шести лет
10 августа 2023, 11:27, ИА Амител
Бывший начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий досрочно вышел на свободу, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на свои источники.
"Надвоцкий отбывал наказание в так называемой красной зоне – исправительной колонии строгого режима № 3 в Иркутске", – отмечает издание.
На сайте Куйбышевского районного суда Иркутска в 2022 году была размещена карточка дела Надвоцкого, в которой сообщалось о замене наказания принудительными работами. Суд удовлетворил ходатайство.
Напомним, Надвоцкий 12 лет отвечал за борьбу с коррупцией в Алтайском крае. Арестовали его в 2018 году. По версии следствия, полковник полиции получил от бизнесмена взятку в размере 5 млн рублей за прекращение проверок предприятий. В 2019-м Надвоцкого приговорили к четырем годам лишения свободы, в 2020-м наказание ужесточили до шести лет.
11:53:15 10-08-2023
Зато он теперь "немогущий". И по связям пройтись катком, чтоб запомнили что низзя со взяточниками дружбу водить!
12:00:53 10-08-2023
Гость (11:53:15 10-08-2023) Зато он теперь "немогущий". И по связям пройтись катком, что... Новыми обрастёт быстро, такие не тонут, пристроят на хлебное место
12:13:20 10-08-2023
по строгому режиму УДО или невозможно или при отбытии 75-80% срока. от 6 данных лет это 4,2 года. Значит смог
12:22:10 10-08-2023
11 (12:13:20 10-08-2023) по строгому режиму УДО или невозможно или при отбытии 75-80%... Во-первых - 2/3, это 4 года. Плюс он же с 2018 г. сидит где-то с осени, так что 4.7-4.8 отсидел.
14:23:23 10-08-2023
11 (12:13:20 10-08-2023) по строгому режиму УДО или невозможно или при отбытии 75-80%... О.Я просмотрел, в 22 вышел. Правда смог
13:06:59 10-08-2023
Вот вам система, мразей на свободу с грязной совестью. Судьи кто? Веры нет этому государству.
19:05:25 11-08-2023
Чудо творящая взятка и ты на свободе....
14:34:03 10-08-2023
Клин клином вышибают . Клин коррупции вышибал клином коррупции , он использовал такой метод в работе и это оказалось очень эффективно и результативно , сейчас же благодаря ему какая благодать всем что коррупции нету вообще . На живца работал , рисковал в условиях-то моды на коррупцию . 2019 год же был самый коррупционный в крае за всю историю края , было что-то новое в моде чуждое , не местное региону приехавшее в регион , которого раньше никогда не было в виде потребительского спроса на коррупцию .
20:32:43 10-08-2023
В Новоалтайске бродячие псы сожрали всех сусликов и администрация не принимает меры.
19:03:34 11-08-2023
25 лет лагерей УСЛОВНО! Социально близкий коррупционер
10:07:55 14-08-2023
Мразюка в погонах!!! У них и так з/п высокая, так нет мало всо - еще больше хочется.