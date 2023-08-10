Бывший главный алтайский антикоррупционер Надвоцкий вышел из колонии по УДО

В 2019 году его приговорили к четырем годам, в 2020 году наказание ужесточили до шести лет

10 августа 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Бывший начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий досрочно вышел на свободу, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на свои источники.

"Надвоцкий отбывал наказание в так называемой красной зоне – исправительной колонии строгого режима № 3 в Иркутске", – отмечает издание.

На сайте Куйбышевского районного суда Иркутска в 2022 году была размещена карточка дела Надвоцкого, в которой сообщалось о замене наказания принудительными работами. Суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, Надвоцкий 12 лет отвечал за борьбу с коррупцией в Алтайском крае. Арестовали его в 2018 году. По версии следствия, полковник полиции получил от бизнесмена взятку в размере 5 млн рублей за прекращение проверок предприятий. В 2019-м Надвоцкого приговорили к четырем годам лишения свободы, в 2020-м наказание ужесточили до шести лет.