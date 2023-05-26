Бывший главный полицейский Бийска стал заместителем министра Чувашии

Языков руководил бийской полицией в звании подполковника с конца 2016 года

26 мая 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: kuban24.tv

Экс-начальник МУ МВД России "Бийское" Иван Языков стал заместителем министра внутренних дел, начальником полиции по Чувашской Республике. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Языков руководил бийской полицией в звании подполковника с конца 2016 года. Он ушёл с должности в 2023 году. Сейчас он имеет звание полковника.

На данный момент временно исполняющим обязанности начальником бийской полиции назначили подполковника Сергея Еганяна.