Бывший игрок ЦСКА Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны
Оставаться, по его словам, можно только ради заработка
14 ноября 2023, 13:45, ИА Амител
Российский экс-футболист, бывший игрок московского ЦСКА Василий Березуцкий заявил о том, что российским спортсменам сейчас нужно уезжать из страны. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
"Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать", – сказал Березуцкий.
Оставаться, по его словам, стоит только ради заработка.
Он добавил, что на свое становление спортсмены тратят много лет, а сейчас они вынуждены отказаться от участия в турнирах, ради которых тренировались всю жизнь.
Березуцкий добавил, что не важно, под каким флагом выступать. Главное, иметь такую возможность.
13:49:57 14-11-2023
Он в ЦСКА играл и военное звание имеет. Может надо проверить почему у него бронь
14:01:26 14-11-2023
Гость (13:49:57 14-11-2023) Он в ЦСКА играл и военное звание имеет. Может надо проверить... Ты капитана Шубенкова сначала на фронт пристрой
07:41:54 15-11-2023
Гость (14:01:26 14-11-2023) Ты капитана Шубенкова сначала на фронт пристрой ... Тут надо смотреть, кто где больше полезен. Березуцкий тут явно не полезен, пусть реабилитируется или садится, или убегает
14:15:02 14-11-2023
Продажная шку...а
14:44:05 14-11-2023
А я не могу осуждать спортсменов. Они положили всю свою жизнь на алтарь спорта. Детство, юность, молодость. Все ради достижения высоких результатов. Они должны соревноваться. У них не будет другой жизни. Спорт должен быть вне политики. А диванные эксперты чего добились в жизни? Вы чем готовы пожертвовать?
14:49:45 14-11-2023
Гость (14:44:05 14-11-2023) А я не могу осуждать спортсменов. Они положили всю свою жизн... Пускай бабки вернут, которые в них страна вложила, и тогда пускай под любым флагом выступают, хоть под радужным.
15:02:32 14-11-2023
Гость (14:49:45 14-11-2023) Пускай бабки вернут, которые в них страна вложила, и тогда п... А с какого уровня страна начинает вкладывать "бабки" в спортсменов? Насколько понимаю, сейчас практически все за свой счет - снаряга, какая-никакая плата за тренировки и даже поездки на соревнования - все за счет родителей. Это что касается детей. А с какого уровня спортсмен может что-то получить? Первый взрослый, КМС, мастер? И что именно он получает? Поездки на сборы, снаряжение? Я абсолютно не в теме, просветите, пожалуйста.
15:27:38 14-11-2023
Гость (15:02:32 14-11-2023) А с какого уровня страна начинает вкладывать "бабки" в спорт... Вы просто не знаете, как обстоят дела. Вы можете ребенка записать на платные секции, но если ребенок показывает хорошие результаты, его могут перевести в бесплатные секции, где нагрузка уже более серьезная, где дети участвуют в соревнованиях и т.д.
16:20:13 14-11-2023
Гость (15:27:38 14-11-2023) Вы просто не знаете, как обстоят дела. Вы можете ребенка зап... Так и я пишу, что не знаю. Насколько помню, мы платили за поездки на соревнования. Потому что если ребенок на них не ездит, то, соответственно, и результата не будет никогда. Но это было больше 10 лет назад. И никаких делений на "платно-бесплатно" в секциях не было. Все занимались одинаково - снаряжение и поездки всегда за свой счет. И, кстати, в бассейне при переводе в спортивную группу тоже плату никто не отменял тогда. А еще я помню объяву на Авальмане про набор детей - занятия бесплатно, снаряжение свое) И было это не так давно, кстати.
15:40:24 14-11-2023
Гость (15:02:32 14-11-2023) А с какого уровня страна начинает вкладывать "бабки" в спорт... Эм... Ответа, как я понимаю, не будет? Ну, в общем, отсутствие ответа тоже своего рода ответ.
18:00:45 14-11-2023
Гость (15:40:24 14-11-2023) Эм... Ответа, как я понимаю, не будет? Ну, в общем, отсутств... Вам телефон отрезали или что? Идите в интересующую вас спортшколу/спорткомплекс и узнавайте условия занятий на бесплатной основе.
09:35:43 15-11-2023
Гость (18:00:45 14-11-2023) Вам телефон отрезали или что? Идите в интересующую вас спорт... Мне как бэ уже неактуально. Хотелось послушать тех, кто чего-то добился и получает плюшки от государства. Если получает, конечно.
15:02:55 14-11-2023
Гость (14:49:45 14-11-2023) Пускай бабки вернут, которые в них страна вложила, и тогда п... Что вернуть, кому вернуть? Тебе? Сколько? Почти весь детский спорт платный, за счёт родаков...или не в курсе?
15:14:23 14-11-2023
Юс (15:02:55 14-11-2023) Что вернуть, кому вернуть? Тебе? Сколько? Почти весь детский... Я то как раз в курсе. У меня хоккеем занимается. И снаряга, и сборы, и соревнования за счет клуба, который является краевым бюджетным учреждением. И мне лично ничего возвращать не надо, я им ничего не давал. Бюджет края тому же Шубенкову дал все. Бюджету верните.
15:06:41 15-11-2023
Гость (15:14:23 14-11-2023) Я то как раз в курсе. У меня хоккеем занимается. И снаряга, ... Заврался! На СВО тебя надо. Думаю сразу патриотизма поубавится.
15:25:50 14-11-2023
Юс (15:02:55 14-11-2023) Что вернуть, кому вернуть? Тебе? Сколько? Почти весь детский... Нет, вы не правы. Если ребенок показывает хорошие результаты, его можно перевести на бесплатные занятия. Подруга так в бассейн "Обь" водила детей - занятия пять раз в неделю, соревнования и т.д. Все БЕСПЛАТНО.
15:32:37 14-11-2023
Юс (15:02:55 14-11-2023) Что вернуть, кому вернуть? Тебе? Сколько? Почти весь детский... Ну так посмотрите сколько минусовых товарищей не в курсе. Даже в СССР всю форму и аксессуары родители покупали.А тут им всё бесплатно даёт кто-то. Спортсмены дикие деньги и труд вкладывают и если государству они не нужны ,то находятся другие страны,где за спортсменов борются.
15:47:58 14-11-2023
ха-ха (15:32:37 14-11-2023) Ну так посмотрите сколько минусовых товарищей не в курсе. Да... Да этотому государству ничего уже не нужно оно не развивается.
18:05:34 14-11-2023
Гость (15:47:58 14-11-2023) Да этотому государству ничего уже не нужно оно не развиваетс... Это ВЫ не развиваетесь. А не государство. ВЫ! Даже дойти и знать вам лень, на каких условиях ребенка принимают в бесплатные спортивные секции.
09:48:19 15-11-2023
ха-ха (15:32:37 14-11-2023) Ну так посмотрите сколько минусовых товарищей не в курсе. Да... Мне, школьнику, в СССР (80-е года) почему то всю экипировку в секции выдавали и даже кучу талонов на питание в столовой, ездили на все соревнования за счет секции. Родители вообще ничего никогда не платили.
15:20:44 14-11-2023
Гость (14:49:45 14-11-2023) Пускай бабки вернут, которые в них страна вложила, и тогда п... бабки страна вкладывает, когда спортсмен результат показывает, а до этого ещё дойти надо. И Березуцкий прав абсолютно - если футболист хочет играть на уровне, если он про футбол, то надо уезжать в европейский чемпионат. Если история про деньги, то можно, не напрягаясь, в РПЛ мяч катать за огромные бабки
16:04:41 14-11-2023
Гость (14:49:45 14-11-2023) Пускай бабки вернут, которые в них страна вложила, и тогда п... Иди проспись. Какие бабки? Ты знаешь сколько родители платят за лед в Карандине? Сколько стоит форма, клюшки, коньки на хоккеистов. ВСЕ покупается за счет РОДИТЕЛЕЙ,
16:20:31 14-11-2023
Гость (14:49:45 14-11-2023) Пускай бабки вернут, которые в них страна вложила, и тогда п... Если скажите мне, какие бабки страна в моих детей вложила, выслушаю внимательно. Уж особенно в спорте.
18:07:02 14-11-2023
Пузырек (16:20:31 14-11-2023) Если скажите мне, какие бабки страна в моих детей вложила, ... Если вы сами не захотели, чтобы ребенок занимался спортом, то что, страна должна была силком его туда отправлять? Или вы что хотите? Под лежачий камень вода не течет.
16:45:45 14-11-2023
Гость (14:49:45 14-11-2023) Пускай бабки вернут, которые в них страна вложила, и тогда п... А почему Чубайс бабки не вернул?
15:23:30 14-11-2023
Гость (14:44:05 14-11-2023) А я не могу осуждать спортсменов. Они положили всю свою жизн... Про то, что спорт должен быть вне политики лучше евроидиотам говори. Которые санкции на российских спортсменов накладывают.
15:43:58 14-11-2023
Гость (14:44:05 14-11-2023) А я не могу осуждать спортсменов. Они положили всю свою жизн... Диванных икспердов хлебом не корми дай пострадать ради идеи.)))
16:08:31 14-11-2023
А вы турбопатриоты вернули бабки стране за бесплатное обучение в ВУЗе в советское время? Вы, которые сейчас работаете в комм структурах? Березуцкий за время своей карьеры столько заплатил налогов государству, сколько вам и не снилось!
16:52:56 14-11-2023
Шубенкову давно надо было менять спортивное гражданство. А теперь уже поздно, с ярмарки едет.
18:41:28 14-11-2023
Гость (16:52:56 14-11-2023) Шубенкову давно надо было менять спортивное гражданство. А т... Сбитый лётчик ?
09:29:15 15-11-2023
будто спортсмены это не понимают. все, у кого есть перспективы, валят. у кого нет - занимаются клоунадой, а не спортом