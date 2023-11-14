Бывший игрок ЦСКА Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны

Оставаться, по его словам, можно только ради заработка

14 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский экс-футболист, бывший игрок московского ЦСКА Василий Березуцкий заявил о том, что российским спортсменам сейчас нужно уезжать из страны. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

"Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать", – сказал Березуцкий.

Оставаться, по его словам, стоит только ради заработка.

Он добавил, что на свое становление спортсмены тратят много лет, а сейчас они вынуждены отказаться от участия в турнирах, ради которых тренировались всю жизнь.

Березуцкий добавил, что не важно, под каким флагом выступать. Главное, иметь такую возможность.