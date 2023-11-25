Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов стал иноагентом
Сейчас 65-летний политик живет за границей
25 ноября 2023, 08:31, ИА Амител
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, который возглавлял правительство с 2000 по 2004 год. Об этом сообщили в ведомстве.
Решение обосновали тем, что экс-премьер помогал распространять материалы других иноагентов, в том числе недостоверную информацию о политике России. Также он выступал против СВО и участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами. Минюст добавил, что политик входит в "Антивоенный Комитет России", который дискредитирует действия РФ. Сейчас 65-летний Касьянов живет за границей.
Также в список иноагентов попали историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также ООО "Люди". При этом из перечня исключили "Петербургский Русский ПЕН-клуб" в связи с его ликвидацией.
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
08:42:28 25-11-2023
Что мы знаем о Касьянове? Уехал из страны, выступал против СВО, имел погоняло на премьерском посту Миша-два процента (размер отката за подпись), снялся в любительском порно с секретарем партии ПАРНАС, кореш Бори Немцова. Подводим итоги: давно пора было объявить его чертом.
09:23:37 25-11-2023
Гость (08:42:28 25-11-2023) Что мы знаем о Касьянове? Уехал из страны, выступал против С... В какой ещё стране, съемка в гетеро порно считается компроматом?))) Так он по девочкам, фуууу как не скрепно!!
08:46:41 25-11-2023
Он знает поболе нашего ...
10:42:08 25-11-2023
Гость (08:46:41 25-11-2023) Он знает поболе нашего ...... Поболее тебя, так это точно. Просто посмотреть какие посты ты здесь оставляешь, так можно сделать вывод, что твое прежнее место - региональный штапп Овального.
11:51:59 25-11-2023
Гость (08:46:41 25-11-2023) Он знает поболе нашего ...... Способов как украсть из казны?
07:20:37 03-12-2023
Гость (08:46:41 25-11-2023) Он знает поболе нашего ...... Понятно , он в совей жизни видел много мерзости которую сам вытворял , потому наверное такой знающий больше нашего .
11:03:25 03-12-2023
Гость (07:20:37 03-12-2023) Понятно , он в совей жизни видел много мерзости которую сам ... После "совей" , Касьянов может и на выборах победить в марте , если "совей" какие-то появляются . Прям ошибка природы если с Касьяновым тягаться собрался , всех этих с "совей" Касьянов легко победит .
11:45:06 03-12-2023
Гость (07:20:37 03-12-2023) Понятно , он в совей жизни видел много мерзости которую сам ... Надо "совей" рядышком с Касьяновым поставить , отдельно от остальных , чтоб "совей" с другими в толпе не прятался .
11:25:40 25-11-2023
то есть 4 года иностранный агент возглавлял правительство страны и это не кто не заподозрил,ну и чего еще мы хотим после всего этого
13:29:40 25-11-2023
гость (11:25:40 25-11-2023) то есть 4 года иностранный агент возглавлял правительство ст... 4 самых лучших для страны в экономическом плане.
18:51:04 25-11-2023
Странно, конечно (13:29:40 25-11-2023) 4 самых лучших для страны в экономическом плане. ... тогда возникает другой вопрос-а не иностранные агенты назначают врагами дельных людей?
11:40:20 25-11-2023
Интересно, когда последний гражданин России станет иноагентом?
13:18:56 25-11-2023
С Бушем спорили на даче, у кого премьер богаче. Оказалось, что богаче Михаил Михайлович Касьянов... ВВПутин.
13:22:08 25-11-2023
Прям как в раннем ссср, все кто были у власти вдруг оказались предателями и влагами
11:08:01 04-12-2023
Гость (13:22:08 25-11-2023) Прям как в раннем ссср, все кто были у власти вдруг оказалис... ну так история повторяется. мы тридцать лет жили под властью либералов и врагов России. а вам нужно чтобы все и сразу? долго еще вычищать авгиевы конюшни.