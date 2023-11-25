Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов стал иноагентом

Сейчас 65-летний политик живет за границей

25 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: страница Михаила Касьянова в ВК

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, который возглавлял правительство с 2000 по 2004 год. Об этом сообщили в ведомстве.

Решение обосновали тем, что экс-премьер помогал распространять материалы других иноагентов, в том числе недостоверную информацию о политике России. Также он выступал против СВО и участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами. Минюст добавил, что политик входит в "Антивоенный Комитет России", который дискредитирует действия РФ. Сейчас 65-летний Касьянов живет за границей.

Также в список иноагентов попали историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также ООО "Люди". При этом из перечня исключили "Петербургский Русский ПЕН-клуб" в связи с его ликвидацией.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".