Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей

03 марта 2024, 13:55, ИА Амител

Наручники на руках / Фото: unsplash.com

Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, 20-летний житель краевой столицы похитил более 38 тысяч рублей из кассы.

Заявление в полицию поступило от управляющего клубом. Он заявил, что деньги похитили из кассы. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался нигде не работающий барнаулец.

Установлено, что ранее он работал администратором и в какой-то момент решил похитить деньги. Воспользовавшись отсутствием персонала, он украл выручку за несколько дней, потратив ее на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб молодой человек обязался возместить.