Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле
Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей
03 марта 2024, 13:55, ИА Амител
Наручники на руках / Фото: unsplash.com
Бывший работник обокрал фитнес-центр в Барнауле. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, 20-летний житель краевой столицы похитил более 38 тысяч рублей из кассы.
Заявление в полицию поступило от управляющего клубом. Он заявил, что деньги похитили из кассы. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался нигде не работающий барнаулец.
Установлено, что ранее он работал администратором и в какой-то момент решил похитить деньги. Воспользовавшись отсутствием персонала, он украл выручку за несколько дней, потратив ее на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело. Ущерб молодой человек обязался возместить.
15:09:48 03-03-2024
Безработный гражданин РАБОТАЛ администратором в фитнес клубе. Это как так? То есть клуб не оформили как положено работника? Так надо работодателя тоже проверить.
18:37:46 03-03-2024
Гость (15:09:48 03-03-2024) Безработный гражданин РАБОТАЛ администратором в фитнес клубе... написано так себе, конечно, но читайте внимательно: "БЫВШИЙ РАБОНИК"
то есть он когда-то работал, потом уволился (или уволили) и, уже будучи безработным, по старой памяти решил заглянуть в кассу.