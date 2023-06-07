Бывший разведчик заявил, что у США есть космические корабли

По его словам, летательные аппараты повреждены или частично повреждены

07 июня 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш заявил о том, что военным США удалось заполучить космические корабли. Его слова передает телекомпания NewsNation.

Граш утверждает, что у администрации США есть "поврежденные или частично поврежденные" летательные аппараты, которые могли разбиться при посадке.

Экс-разведчик также добавил, что сотрудники ведомства до сих пор передают ему секретные документы, в которых утверждается, что в некоторых летательных аппаратах иногда встречаются погибшие пилоты.