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Бывший разведчик заявил, что у США есть космические корабли

По его словам, летательные аппараты повреждены или частично повреждены

07 июня 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш заявил о том, что военным США удалось заполучить космические корабли. Его слова передает телекомпания NewsNation.

Граш утверждает, что у администрации США есть "поврежденные или частично поврежденные" летательные аппараты, которые могли разбиться при посадке.

Экс-разведчик также добавил, что сотрудники ведомства до сих пор передают ему секретные документы, в которых утверждается, что в некоторых летательных аппаратах иногда встречаются погибшие пилоты.

Комментарии 7

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Гость

07:57:32 08-06-2023

Так вот почему они гегемоны. И ракеты из космоса по нашим наводят. За них еще инопланетяне

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Гость

09:48:25 08-06-2023

Гость (07:57:32 08-06-2023) Так вот почему они гегемоны. И ракеты из космоса по нашим на... За них еще инопланетяне --- получается инопланетяне за Бандеру

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Гость

08:59:28 08-06-2023

название новости вводит в ступор...А что, у других стран нет космических кораблей??? Только у США они есть? И это еще и ТАЙНА? Её то и поведал аж целый бывший разведчик!!!!

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Гость

09:03:38 08-06-2023

Гость (08:59:28 08-06-2023) название новости вводит в ступор...А что, у других стран нет... ты нифига не понял/а. космический корабль это что-то типа юсс-энтерпрайз или звезда смерти

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Гость

09:06:14 08-06-2023

Гость (09:03:38 08-06-2023) ты нифига не понял/а. космический корабль это что-то типа юс... вот сейчас не понял (языками не владею), что такое "юсс-энтерпрайз"

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Гость

09:09:12 08-06-2023

Гость (09:06:14 08-06-2023) вот сейчас не понял (языками не владею), что такое "юсс-энте... гугл в помощь. прям сходу картинки выдает

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Гость

09:05:02 08-06-2023

добавьте в название слово "инопланетные", тогда всё встанет на свои места

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