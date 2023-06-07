Бывший разведчик заявил, что у США есть космические корабли
По его словам, летательные аппараты повреждены или частично повреждены
07 июня 2023, 21:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш заявил о том, что военным США удалось заполучить космические корабли. Его слова передает телекомпания NewsNation.
Граш утверждает, что у администрации США есть "поврежденные или частично поврежденные" летательные аппараты, которые могли разбиться при посадке.
Экс-разведчик также добавил, что сотрудники ведомства до сих пор передают ему секретные документы, в которых утверждается, что в некоторых летательных аппаратах иногда встречаются погибшие пилоты.
07:57:32 08-06-2023
Так вот почему они гегемоны. И ракеты из космоса по нашим наводят. За них еще инопланетяне
09:48:25 08-06-2023
Гость (07:57:32 08-06-2023) Так вот почему они гегемоны. И ракеты из космоса по нашим на... За них еще инопланетяне --- получается инопланетяне за Бандеру
08:59:28 08-06-2023
название новости вводит в ступор...А что, у других стран нет космических кораблей??? Только у США они есть? И это еще и ТАЙНА? Её то и поведал аж целый бывший разведчик!!!!
09:03:38 08-06-2023
Гость (08:59:28 08-06-2023) название новости вводит в ступор...А что, у других стран нет... ты нифига не понял/а. космический корабль это что-то типа юсс-энтерпрайз или звезда смерти
09:06:14 08-06-2023
Гость (09:03:38 08-06-2023) ты нифига не понял/а. космический корабль это что-то типа юс... вот сейчас не понял (языками не владею), что такое "юсс-энтерпрайз"
09:09:12 08-06-2023
Гость (09:06:14 08-06-2023) вот сейчас не понял (языками не владею), что такое "юсс-энте... гугл в помощь. прям сходу картинки выдает
09:05:02 08-06-2023
добавьте в название слово "инопланетные", тогда всё встанет на свои места