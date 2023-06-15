Бывший режиссер алтайского театра стал главным режиссером театра в Новосибирске

Константин Яковлев возглавил молодежный театр "Глобус"

15 июня 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба театра "Глобус"

Бывший главный режиссер Алтайского театра музыкальной комедии Константин Яковлев стал главным режиссером новосибирского молодежного театра "Глобус". Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Константин Яковлев в 2005 году окончил Новосибирское государственное театральное училище по специальности "Актер театра драмы и кино", а в 2012 году выпустился из ГИТИСа, где учился на режиссера музыкального театра.

С 2013 по 2021 год Яковлев работал главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра.

В ходе встречи с артистами "Глобуса" новый главный режиссер обозначил основные направления развития на ближайшее время.