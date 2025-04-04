Бывший сенатор от Алтайского края получил срок за мошенничество при разработке вакцин

Суд приговорил его к четырем годам колонии

04 апреля 2025, 15:25, ИА Амител

Михаил Щетинин / Фото: Екатерина Смолихина

Бывший сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин и экс-ректор Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаил Балыхин получили сроки за мошенничество при выполнении контракта по разработке вакцины для овец, сообщает RTVI со ссылкой на адвоката одного из подсудимых.

В 2018 году Минобрнауки заключило контракт с ООО "Евро Пак", по которому компания должна была привлечь научные учреждения для разработки вакцины против анаплазмоза овец. Заявку об участии в конкурсе на субсидию подписал Михаил Балыхин, а научным руководителем проекта был главный научный сотрудник Института общей генетики РАН Алексей Шевелев. Щетинин тогда занимал пост проректора по научной работе РБУ.

"Евро Пак" должен был обеспечить дополнительное финансирование из собственных средств в объеме не менее 100% размера субсидии. Однако суд решил, что обязательства не выполнили, а 210 млн рублей субсидии для производства вакцин были похищены, рассказал адвокат Шевелева.

Юрист при этом утверждает, что осужденные "не положили эти деньги в карман", а вели работу над проектом, используя "очень дорогие" реактивы и оборудование. В конце третьего этапа исполнения контракта (конец 2019 года) Шевелев выполнил свою часть работы и получил порядка 300 тысяч рублей.

Пятый этап Минобрнауки не приняло и отказалось от проекта, хотя в Подмосковье строилось производство для изготовления вакцины, говорит адвокат. "По версии следствия, никакие работы не проводились, все деньги были украдены", – добавил он.

RTVI отмечает, что Арбитражный суд ранее отклонил иск Минобрнауки к "Евро Пак" о взыскании 210 млн, признав, что обязательства перед истцом были выполнены более чем на 95%. Тем не менее 11 марта Савеловский суд Москвы вынес подсудимым приговоры. Защита его уже обжаловала.