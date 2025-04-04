Бывший сенатор от Алтайского края получил срок за мошенничество при разработке вакцин
Суд приговорил его к четырем годам колонии
04 апреля 2025, 15:25, ИА Амител
Бывший сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин и экс-ректор Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаил Балыхин получили сроки за мошенничество при выполнении контракта по разработке вакцины для овец, сообщает RTVI со ссылкой на адвоката одного из подсудимых.
В 2018 году Минобрнауки заключило контракт с ООО "Евро Пак", по которому компания должна была привлечь научные учреждения для разработки вакцины против анаплазмоза овец. Заявку об участии в конкурсе на субсидию подписал Михаил Балыхин, а научным руководителем проекта был главный научный сотрудник Института общей генетики РАН Алексей Шевелев. Щетинин тогда занимал пост проректора по научной работе РБУ.
"Евро Пак" должен был обеспечить дополнительное финансирование из собственных средств в объеме не менее 100% размера субсидии. Однако суд решил, что обязательства не выполнили, а 210 млн рублей субсидии для производства вакцин были похищены, рассказал адвокат Шевелева.
Юрист при этом утверждает, что осужденные "не положили эти деньги в карман", а вели работу над проектом, используя "очень дорогие" реактивы и оборудование. В конце третьего этапа исполнения контракта (конец 2019 года) Шевелев выполнил свою часть работы и получил порядка 300 тысяч рублей.
Пятый этап Минобрнауки не приняло и отказалось от проекта, хотя в Подмосковье строилось производство для изготовления вакцины, говорит адвокат. "По версии следствия, никакие работы не проводились, все деньги были украдены", – добавил он.
RTVI отмечает, что Арбитражный суд ранее отклонил иск Минобрнауки к "Евро Пак" о взыскании 210 млн, признав, что обязательства перед истцом были выполнены более чем на 95%. Тем не менее 11 марта Савеловский суд Москвы вынес подсудимым приговоры. Защита его уже обжаловала.
"Бывший руководитель ООО "Евро Пак" Роман Глушаков получил семь лет колонии общего режима, научный руководитель проекта Алексей Шевелев – шесть с половиной лет, экс-ректор РБУ Михаил Балыхин – пять лет, проректор по научной работе РБУ, экс-сенатор от Алтайского края (2014-2018 годы) Михаил Щетинин – четыре года. Кроме того, Дмитрий Ковалев (обвинявшийся в обналичивании денег) и экс-руководитель "Евро Пак" Ашот Карапетян каждый приговорены к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", – пишет издание.
15:30:56 04-04-2025
Думаете нынешние сенаторы порядочнее?
16:41:54 04-04-2025
Гость (15:30:56 04-04-2025) Думаете нынешние сенаторы порядочнее?... А кто там нынешние? ))
15:41:50 04-04-2025
у нас он зам по экономике был ? напомните.
16:42:45 04-04-2025
Гость (15:41:50 04-04-2025) у нас он зам по экономике был ? напомните.... То был Тупикин
16:01:10 04-04-2025
Он лет 30 высокие руководящие должности занимал. Там зарплата не 15 копеек была. Нормальная должна быть у него пенсия. Зачем в 70 лет таким заниматься?
16:25:15 04-04-2025
а чем там с вектором и гамалеей?
17:39:11 04-04-2025
За что только люди не получают сроки...
18:34:19 04-04-2025
Всё конфисковать, пенсию социальную после отсидки назначить.
19:46:23 04-04-2025
26 сентября 2014 года губернатором Алтайского края Александром Карлиным наделен полномочиями члена Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Алтайского края[1]. С 26 октября 2016 года — председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию[2]. В сентябре 2018 года полномочия члена Совета Федерации истекли.
А вот к тому , кто назначал сенатора, - нет претензий?
22:22:41 04-04-2025
Я знал его ,когда он был зам главы администрации Ж/Д р-на .
Редкостная сво...
07:53:10 05-04-2025
Слил Карло своего Пиноккио….