Бывший силовик стал новым вице-мэром Бийска
Юрий Баженов вступил в должность с приставкой исполняющего обязанности и будет курировать вопросы выборов, взаимодействия власти и горожан, а также общественных организаций
15 февраля 2024, 21:59, ИА Амител
Должность заместителя главы Бийска с 12 февраля занял 47-летний Юрий Баженов. Об этом сообщает "Банкфакс".
Пост вице-мэра по организационным вопросам освободился в январе – тогда с него ушел Дмитрий Глухота. Баженов вступил в должность с приставкой исполняющего обязанности и будет курировать вопросы выборов, взаимодействия власти и горожан, а также общественных организаций.
Баженов – выпускник Павловского сельскохозяйственного колледжа. Трудился трактористом и агрономом. После приступил к службе в органах внутренних дел – там он работал с 2000 по 2024 год. За это время он получил высшее образование, окончив Современную гуманитарную академию.
22:52:13 15-02-2024
Лучше бы он трактористом трудился
22:55:30 15-02-2024
Странно конечно, что он не пошёл в помощники фельдшера 🤔
02:23:35 16-02-2024
Ну как тракториста можно назначить, город д.....
09:12:31 16-02-2024
Гость (02:23:35 16-02-2024) Ну как тракториста можно назначить, город д........ Карпушкин Г Г начал трудовую деятельность тоже трактористом. :)
07:56:25 16-02-2024
И тракторист он никакой, да и силовик был так себе.
15:28:04 16-02-2024
Гость (07:56:25 16-02-2024) И тракторист он никакой, да и силовик был так себе.... Откуда знаешь? Штурвальным у него был?
15:26:49 16-02-2024
Я так понимаю, всем хочется, чтобы был мажор, который поступил в престижный ВУЗ по блату, также по блату окончил его, а затем сразу в заместители города? Что плохого, если человек начал свою деятельность с низов и познал все прелести этой жизни? Чего раскуеарекались-то здесь? Вам кого надо?
09:13:54 17-02-2024
Гость (07:56:25 16-02-2024) И тракторист он никакой, да и силовик был так себе.... И здесь толку не будет. Ужас! Людей с образованием увольняют, а набирают по принципу друг, сват, товарищ.