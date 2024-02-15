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Бывший силовик стал новым вице-мэром Бийска

Юрий Баженов вступил в должность с приставкой исполняющего обязанности и будет курировать вопросы выборов, взаимодействия власти и горожан, а также общественных организаций

15 февраля 2024, 21:59, ИА Амител

Администрация Бийска / Фото: biysk-ok.ru
Администрация Бийска / Фото: biysk-ok.ru

Должность заместителя главы Бийска с 12 февраля занял 47-летний Юрий Баженов. Об этом сообщает "Банкфакс".

Пост вице-мэра по организационным вопросам освободился в январе – тогда с него ушел Дмитрий Глухота. Баженов вступил в должность с приставкой исполняющего обязанности и будет курировать вопросы выборов, взаимодействия власти и горожан, а также общественных организаций.

Баженов – выпускник Павловского сельскохозяйственного колледжа. Трудился трактористом и агрономом. После приступил к службе в органах внутренних дел – там он работал с 2000 по 2024 год. За это время он получил высшее образование, окончив Современную гуманитарную академию.

Бийск

Комментарии 8

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Гость

22:52:13 15-02-2024

Лучше бы он трактористом трудился

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Жора

22:55:30 15-02-2024

Странно конечно, что он не пошёл в помощники фельдшера 🤔

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Гость

02:23:35 16-02-2024

Ну как тракториста можно назначить, город д.....

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Бийчанин

09:12:31 16-02-2024

Гость (02:23:35 16-02-2024) Ну как тракториста можно назначить, город д........ Карпушкин Г Г начал трудовую деятельность тоже трактористом. :)

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Гость

07:56:25 16-02-2024

И тракторист он никакой, да и силовик был так себе.

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Гость

15:28:04 16-02-2024

Гость (07:56:25 16-02-2024) И тракторист он никакой, да и силовик был так себе.... Откуда знаешь? Штурвальным у него был?

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Евгений Владимировмч

15:26:49 16-02-2024

Я так понимаю, всем хочется, чтобы был мажор, который поступил в престижный ВУЗ по блату, также по блату окончил его, а затем сразу в заместители города? Что плохого, если человек начал свою деятельность с низов и познал все прелести этой жизни? Чего раскуеарекались-то здесь? Вам кого надо?

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Анастасия.

09:13:54 17-02-2024

Гость (07:56:25 16-02-2024) И тракторист он никакой, да и силовик был так себе.... И здесь толку не будет. Ужас! Людей с образованием увольняют, а набирают по принципу друг, сват, товарищ.

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