Бывший силовик стал новым вице-мэром Бийска

Юрий Баженов вступил в должность с приставкой исполняющего обязанности и будет курировать вопросы выборов, взаимодействия власти и горожан, а также общественных организаций

15 февраля 2024, 21:59, ИА Амител

Администрация Бийска / Фото: biysk-ok.ru

Должность заместителя главы Бийска с 12 февраля занял 47-летний Юрий Баженов. Об этом сообщает "Банкфакс".

Пост вице-мэра по организационным вопросам освободился в январе – тогда с него ушел Дмитрий Глухота. Баженов вступил в должность с приставкой исполняющего обязанности и будет курировать вопросы выборов, взаимодействия власти и горожан, а также общественных организаций.

Баженов – выпускник Павловского сельскохозяйственного колледжа. Трудился трактористом и агрономом. После приступил к службе в органах внутренних дел – там он работал с 2000 по 2024 год. За это время он получил высшее образование, окончив Современную гуманитарную академию.