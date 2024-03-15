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Бывший томский вице-губернатор и алтайский депутат начал работу в агрохолдинге

Кнорр получил должность замдиректора "Сибагро" по растениеводству

15 марта 2024, 23:17, ИА Амител

Андрей Кнорр / Фото: amic.ru
Андрей Кнорр / Фото: amic.ru

Андрей Кнорр получил должность замдиректора "Сибагро" по растениеводству. Как сообщает "Атмосфера", о назначении бывшего представителя Алтайского края в Госдуме и бывшего вице-губернатора Томской области стало известно 11 марта.

Кнорр – уроженец Алтайского края. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт, кандидат сельскохозяйственных наук. С 1980 года работал в комсомоле, где дорос до должности секретаря Алтайского краевого комитета ВЛКСМ по работе с рабочей и сельской молодежью. Позднее занимался бизнесом, а в 2000 году избрался в алтайский краевой Совет народных депутатов. Позднее стал депутатом Госдумы по Славгородскому округу, а в 2007 году переизбрался от "Единой России".

Новый руководитель Кнорра, гендиректор "Сибагро" Сергей Ильиных, в одно время работал вместе с Кнорром в администрации Томской области. Сама компания занимается выращиванием мяса на свинокомплексах и птицефабриках по всей России. Штаб-квартира организации находится в Томске.

Политика

Комментарии 2

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Гость

07:17:28 16-03-2024

Судя по биографии ваще не трудился. Зачем нам про трутней рассказываете?

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Гость

08:21:30 16-03-2024

Ещё больше воды в мясо лить будут....

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