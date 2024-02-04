Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон прилетел в Россию
Его заметили в Большом театре
04 февраля 2024, 09:35, ИА Амител
Такер Карлсон / Кадр из новостного выпуска
Известный американский телеведущий Такер Карлсон прилетел в Россию. Об этом сообщают "Известия".
В социальных сетях о визите Карлсона в Россию рассказал его коллега Джексон Хинкл. Позднее очевидцы заметили ведущего в Большом театре.
Ранее Карлсон заявлял, что хотел взять интервью у Владимира Путина, но американские власти заблокировали его инициативу.
Журналист заявил, что американские власти десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать "то, что доступно в американских СМИ".
Напомним, что от эфиров на Fox News Такера Карлсона отстранили в апреле.
09:48:10 04-02-2024
Малыш и Карлсон
10:01:00 04-02-2024
Был у нас Венедиктов, который много интересного говорил. В частности о создании частной армии в России и том на сколько это опасно. В итоге суды признали , что Пригожин не имеет отношения к ЧВК , а самой ЧВК как сказал президент у нас в принципе быть не может, по-тому как это противозаконно.
11:08:19 04-02-2024
Но ты всё-таки прилетел!!!
12:23:53 04-02-2024
Может в Москву ?
13:26:37 04-02-2024
Реально интересная интрижка. Такер Карлсон поднимает и обсуждает там "запретные" темы, у него миллионы подписчиков. Рубит правду-матку супротив официальной линии партии.
19:11:31 04-02-2024
На интервью с Путиным Карлсон себе звездность сделает.
09:51:14 05-02-2024
Побольше бы таких журналистов. Настоящих, матёрых. Пишущих и говорящих про то, что видят и о чём думают сами.
14:47:28 05-02-2024
Интересный мужичок.Любопытно.