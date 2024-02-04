Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон прилетел в Россию

Его заметили в Большом театре

04 февраля 2024, 09:35, ИА Амител

Такер Карлсон / Кадр из новостного выпуска

Известный американский телеведущий Такер Карлсон прилетел в Россию. Об этом сообщают "Известия".

В социальных сетях о визите Карлсона в Россию рассказал его коллега Джексон Хинкл. Позднее очевидцы заметили ведущего в Большом театре.

Ранее Карлсон заявлял, что хотел взять интервью у Владимира Путина, но американские власти заблокировали его инициативу.

Журналист заявил, что американские власти десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать "то, что доступно в американских СМИ".

Напомним, что от эфиров на Fox News Такера Карлсона отстранили в апреле.