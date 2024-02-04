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Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон прилетел в Россию

Его заметили в Большом театре

04 февраля 2024, 09:35, ИА Амител

Такер Карлсон / Кадр из новостного выпуска
Такер Карлсон / Кадр из новостного выпуска

Известный американский телеведущий Такер Карлсон прилетел в Россию. Об этом сообщают "Известия".

В социальных сетях о визите Карлсона в Россию рассказал его коллега Джексон Хинкл. Позднее очевидцы заметили ведущего в Большом театре.

Ранее Карлсон заявлял, что хотел взять интервью у Владимира Путина, но американские власти заблокировали его инициативу. 

Журналист заявил, что американские власти десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать "то, что доступно в американских СМИ".

Напомним, что от эфиров на Fox News Такера Карлсона отстранили в апреле.

Знаменитости

Комментарии 8

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Гена

09:48:10 04-02-2024

Малыш и Карлсон

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Гость

10:01:00 04-02-2024

Был у нас Венедиктов, который много интересного говорил. В частности о создании частной армии в России и том на сколько это опасно. В итоге суды признали , что Пригожин не имеет отношения к ЧВК , а самой ЧВК как сказал президент у нас в принципе быть не может, по-тому как это противозаконно.

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Гость

11:08:19 04-02-2024

Но ты всё-таки прилетел!!!

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Сергей

12:23:53 04-02-2024

Может в Москву ?

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Гость

13:26:37 04-02-2024

Реально интересная интрижка. Такер Карлсон поднимает и обсуждает там "запретные" темы, у него миллионы подписчиков. Рубит правду-матку супротив официальной линии партии.

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Гость

19:11:31 04-02-2024

На интервью с Путиным Карлсон себе звездность сделает.

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Гость

09:51:14 05-02-2024

Побольше бы таких журналистов. Настоящих, матёрых. Пишущих и говорящих про то, что видят и о чём думают сами.

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Афиноген

14:47:28 05-02-2024

Интересный мужичок.Любопытно.

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