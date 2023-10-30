Бывший владелец Megaupload заявил, что Россию будут обвинять даже после конца света

Он добавил, что человечество продолжает двигаться к концу цивилизации

30 октября 2023, 20:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил о том, что даже после конца света люди, выдвигающие обвинения в сторону России, продолжат это делать. Об этом сообщает канал "360".

"Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию", – написал предприниматель в социальных сетях.

По словам бизнесмена, в текущих условиях человечество продолжает катиться к концу цивилизации.

Дотком добавил, что уже в ближайшее время люди столкнутся с серьезными проблемами, из-за которых жизнь кардинально изменится.