Бывший владелец Megaupload заявил, что Россию будут обвинять даже после конца света
Он добавил, что человечество продолжает двигаться к концу цивилизации
30 октября 2023, 20:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил о том, что даже после конца света люди, выдвигающие обвинения в сторону России, продолжат это делать. Об этом сообщает канал "360".
"Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию", – написал предприниматель в социальных сетях.
По словам бизнесмена, в текущих условиях человечество продолжает катиться к концу цивилизации.
Дотком добавил, что уже в ближайшее время люди столкнутся с серьезными проблемами, из-за которых жизнь кардинально изменится.
08:47:23 31-10-2023
Взбесившиеся обезъяны...Вернее их вожаки.Ещё точнее- вожаки заокеанского стада.Кривляющиеся правители планеты.