Бывший военный не может прикрепиться к больнице в Рубцовске, чтобы вылечить спину

Мужчина перебрался в Рубцовск к своей супруге. После операций ему требуется реабилитация, однако местные врачи не принимают мужчину

27 января 2023, 20:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший военный из Рубцовска пожаловался, что не может прикрепиться к горбольнице № 2, чтобы заняться лечением травмированной спины. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, 36-летний Алексей ушёл из армии после повреждения позвоночника, перенёс две операции и теперь не может попасть в единственную в городе больницу, в которой есть неврологическое реабилитационное отделение.

Мужчина перебрался в Рубцовск к своей супруге. После операций ему требуется реабилитация, однако местные врачи не принимают мужчину – ссылаются на то, что нет мест и доказательств того, что он живёт в нужном районе.

Чтобы отстоять свои права, Алексей решил действовать через прокуратуру. Ему выдали предписание, результата он не добился. Теперь бывший военный собирается идти в вышестоящие инстанции.