Бывший зампред правительства стал советником Виктора Томенко

Несколько лет он работал министром экономического развития края

06 декабря 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Бывший зампредседателя правительства Алтайского края, экс-министр экономики Анатолий Нагорнов стал советником губернатора региона Виктора Томенко. Об этом сообщает "Атмосфера", ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что пока на должностях, которые освободил Нагорнов, работает его заместитель Алексей Ерохин. Предполагается, что его место займет экс-начальник управления по туризму Евгений Дешевых. Его кандидатуру рассмотрят на сессии АКЗС, которая пройдет 14 декабря.

Напомним, что Анатолий Нагорнов работал заместителем председателя правительства и министром экономики края с 2021 по 2023 год.

Награжден почетной грамотой администрации Алтайского края (2015 год), медалью Алтайского края "За заслуги в труде" (2018 год).