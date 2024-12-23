Бывшую невестку актрисы Марии Шукшиной нашли мертвой в Санкт-Петербурге

Скандально известная уроженка Барнаула могла умереть от передозировки наркотическими веществами

23 декабря 2024, 08:50, ИА Амител

Фрейя Зильбер / Фото: vk.com/id461141403

Бывшую невестку Марии Шукшиной, 26-летнюю уроженку Барнаула Фрейю Зильбер, нашли мертвой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В квартире на ул. Народной также обнаружили труп молодого мужчины и хозяйку в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации с отравлением наркотиками.

"Как стало известно "КП-Петербург", признаков насильственной смерти на телах не увидели. Оба трупа направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Вероятнее всего, Зильбер вместе с приятелем умерла из-за передозировки наркотиками – увлечение запрещенными веществами девушка не скрывала даже в соцсетях", – подчеркнули в издании.

Известно, что Фрейя Зильбер (настоящее имя – Анастасия) родилась в Барнауле в 1998 году. Скандальная известность пришла к ней после знакомства с сыном актрисы Марии Шукшиной, 20-летним Макаром Касаткиным. В 2017 году Зильбер на программе Андрея Малахова заявила, что беременна от Касаткина, а он не хочет признавать ребенка. Семья Шукшиных держалась в стороне от громких заявлений, однако после рождения сына Марка Зильбер сделала ДНК-тест. Он подтвердил родство мальчика с актерской династией. В 2018 году Мария Шукшина сообщила в соцсетях, что семья признает ребенка, а Макар готов выплачивать алименты.

Однако спустя два года Зильбер попросила Шукшину забрать внука и пропала. Актриса заявляла, что с маленьким Марком невестка не общается. Точно неизвестно, чем все это время занималась девушка, но судя по соцсетям, жила она в Санкт-Петербурге.