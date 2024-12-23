Бывшую невестку актрисы Марии Шукшиной нашли мертвой в Санкт-Петербурге
Скандально известная уроженка Барнаула могла умереть от передозировки наркотическими веществами
23 декабря 2024, 08:50, ИА Амител
Бывшую невестку Марии Шукшиной, 26-летнюю уроженку Барнаула Фрейю Зильбер, нашли мертвой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В квартире на ул. Народной также обнаружили труп молодого мужчины и хозяйку в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации с отравлением наркотиками.
"Как стало известно "КП-Петербург", признаков насильственной смерти на телах не увидели. Оба трупа направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Вероятнее всего, Зильбер вместе с приятелем умерла из-за передозировки наркотиками – увлечение запрещенными веществами девушка не скрывала даже в соцсетях", – подчеркнули в издании.
Известно, что Фрейя Зильбер (настоящее имя – Анастасия) родилась в Барнауле в 1998 году. Скандальная известность пришла к ней после знакомства с сыном актрисы Марии Шукшиной, 20-летним Макаром Касаткиным. В 2017 году Зильбер на программе Андрея Малахова заявила, что беременна от Касаткина, а он не хочет признавать ребенка. Семья Шукшиных держалась в стороне от громких заявлений, однако после рождения сына Марка Зильбер сделала ДНК-тест. Он подтвердил родство мальчика с актерской династией. В 2018 году Мария Шукшина сообщила в соцсетях, что семья признает ребенка, а Макар готов выплачивать алименты.
Однако спустя два года Зильбер попросила Шукшину забрать внука и пропала. Актриса заявляла, что с маленьким Марком невестка не общается. Точно неизвестно, чем все это время занималась девушка, но судя по соцсетям, жила она в Санкт-Петербурге.
08:56:29 23-12-2024
Скандально известная- в узких кругах?
09:14:25 23-12-2024
Ну, очень интересно !
10:38:17 23-12-2024
изложено очень невнятно.
нашли в тяжелом, в реанимации скончалась.
вроде бы так.
11:43:38 23-12-2024
Musik (10:38:17 23-12-2024) изложено очень невнятно.нашли в тяжелом, в реанимации ск... Сразу нашли 2 трупа - уроженки барнаула и парня. Третья - хозяйка была жива.
12:44:01 23-12-2024
Гость (11:43:38 23-12-2024) Сразу нашли 2 трупа - уроженки барнаула и парня. Третья - хо... так эта Зильбер не была хозяйкой квартиры?
а зачем тогда поминается ситуация на ул. Народной?
Эльбер и ул. Народная - два разных инцидента?
вот это поворот!
19:02:05 23-12-2024
Гость (11:43:38 23-12-2024) Сразу нашли 2 трупа - уроженки барнаула и парня. Третья - хо... "парню" 35 лет! мужик уже, какой там парень-то
10:38:52 25-12-2024
Гость (19:02:05 23-12-2024) "парню" 35 лет! мужик уже, какой там парень-то... Ну если тетеньки до 40 всё девушки.
11:03:27 23-12-2024
Местные барнаульские бомжи роднее этой пархатой наркоманки
11:24:21 23-12-2024
Только бульки на поверхности похлюпали немного
Захлебнулась баба ......, ну туда ей и дорога
вот ей богу нечего добавить
19:03:19 23-12-2024
она торчит с 2016 , долго прожила на удивление