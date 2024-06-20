Бывшую ведущую "России 1" Фариду Курбангалееву* объявили в розыск
Сейчас она проживает в Праге
20 июня 2024, 17:40, ИА Амител
МВД России объявило в розыск журналистку Фариду Курбангалееву*, которая ранее была телеведущей на телеканале "Россия 1".
В базе розыска МВД России указано, что Курбангалеева* разыскивается "по статье УК", однако конкретная статья не уточняется.
Как сообщили в правоохранительных органах ТАСС, Курбангалеева* разыскивается по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.
В настоящее время Курбангалеева* проживает за пределами России, в Праге, и ведет свой канал на YouTube.
* Внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма
07:19:09 21-06-2024
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности --- ИГ наверное
07:26:53 21-06-2024
Может в связи с Крокусом?