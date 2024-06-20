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Бывшую ведущую "России 1" Фариду Курбангалееву* объявили в розыск

Сейчас она проживает в Праге

20 июня 2024, 17:40, ИА Амител

Карточка Курбангалеевой / База МВД России
Карточка Курбангалеевой / База МВД России

МВД России объявило в розыск журналистку Фариду Курбангалееву*, которая ранее была телеведущей на телеканале "Россия 1".

В базе розыска МВД России указано, что Курбангалеева* разыскивается "по статье УК", однако конкретная статья не уточняется.

Как сообщили в правоохранительных органах ТАСС, Курбангалеева* разыскивается по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма.

В настоящее время Курбангалеева* проживает за пределами России, в Праге, и ведет свой канал на YouTube.

* Внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма

полиция

Комментарии 2

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Гость

07:19:09 21-06-2024

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности --- ИГ наверное

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Гость

07:26:53 21-06-2024

Может в связи с Крокусом?

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