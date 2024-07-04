ЦБ может поднять ключевую ставку до 17-18%
Следующее заседание, где будет рассматриваться этот вопрос, состоится 26 июля
04 июля 2024, 15:17, ИА Амител
Совет директоров Центрального банка Российской Федерации, вероятно, будет рассматривать на своем июльском заседании варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентных пункта, до 17-18% годовых. Об этом заявил Алексей Заботкин, заместитель председателя регулятора, в эфире телеканала "Россия-24" на полях Финансового конгресса Банка России.
По словам Заботкина, на заседании в июне обсуждалась возможность повышения ставки до 17% или даже до 18%. Возможно, эти варианты также будут рассматриваться на июльском заседании. Решение о необходимости расширения рассматриваемых вариантов будет зависеть от поступающих данных.
Заботкин отметил, что высокие темпы экономического роста сопровождаются высоким уровнем инфляции, которая не желает замедляться. Это указывает на то, что экономика достигает предела своих производственных возможностей. Спрос растет быстрее, чем экономика может наращивать свой потенциал, что приводит к дополнительной инфляции. Поэтому сейчас необходимо пройти через период жесткой денежно-кредитной политики.
Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 26 июля 2024 года.
15:36:47 04-07-2024
Нам точно санкции ещё на пользу идут?
16:46:31 04-07-2024
Гость (15:36:47 04-07-2024) Нам точно санкции ещё на пользу идут?... это кого подразумевать под "нам"
помните слоган "наша цель - коммунизм"? фраза подобная. ничегошеньки в мiре не меняется...
15:51:44 04-07-2024
Да пусть сразу 37 делают. Хоть будет соответствовать реальной инфляции
15:56:56 04-07-2024
Заботкин - какая "говорящая" фамилия)))
16:38:09 04-07-2024
чем больше инфляция - тем больше активность ШНМ (кто не активничает - того желудок заставит)
тем шустрее движется экономика.
тем быстрее движемся в светлое будущее.
а кто не вписался в рыночек - тот сам виноват.
(где-то это проходили, что-то тут задавали, дежавю, а?)
22:40:01 04-07-2024
Главные банкиры страны в восторге от поднятия ключевой ставки!
Глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Центробанка РФ (ЦБ), отвечая на вопрос главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что стали бы делать банки, если бы ЦБ при инфляции более 8% опустил бы ключевую ставку до 5%, заявил: «Снижение ключевой ставки в текущих условиях до уровня 4-5% "противоречит макроэкономической теории и здравому смыслу. "Скорее всего, все банки просто-напросто перестанут давать деньги, потому что непонятно, что делать в таких условиях", — сказал Греф.
По словам Грефа, банки бы решили, что "последний здравомыслящий институт дал какой-то серьёзный сбой".
Руководитель ВТБ Андрей Костин пошёл ещё дальше, сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер. "Она убрала инфляцию и вывела экономику Англии на совершенно другой уровень. Вот Эльвира Сахипзадовна делает то же самое, на самом деле. И так же успешно, думаю, у неё получится", — сказал он.
Что касается ключевой ставки, Костин отметил, что "как скажет Эльвира Сахипзадовна, так и правильно".