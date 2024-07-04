ЦБ может поднять ключевую ставку до 17-18%

Следующее заседание, где будет рассматриваться этот вопрос, состоится 26 июля

04 июля 2024, 15:17, ИА Амител

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Совет директоров Центрального банка Российской Федерации, вероятно, будет рассматривать на своем июльском заседании варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентных пункта, до 17-18% годовых. Об этом заявил Алексей Заботкин, заместитель председателя регулятора, в эфире телеканала "Россия-24" на полях Финансового конгресса Банка России.

По словам Заботкина, на заседании в июне обсуждалась возможность повышения ставки до 17% или даже до 18%. Возможно, эти варианты также будут рассматриваться на июльском заседании. Решение о необходимости расширения рассматриваемых вариантов будет зависеть от поступающих данных.

Заботкин отметил, что высокие темпы экономического роста сопровождаются высоким уровнем инфляции, которая не желает замедляться. Это указывает на то, что экономика достигает предела своих производственных возможностей. Спрос растет быстрее, чем экономика может наращивать свой потенциал, что приводит к дополнительной инфляции. Поэтому сейчас необходимо пройти через период жесткой денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 26 июля 2024 года.