ЦБ не поддерживает продление требования о продаже валютной выручки экспортерами
Сейчас Минфин пытается урегулировать ситуацию
16 апреля 2025, 19:57, ИА Амител
Доллар / Фото: amic.ru
Банк России имеет замечания к продлению на год требования о продаже валютной выручки экспортерами и в нынешней ситуации не поддерживает его пролонгацию. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Правительство поддержало. Банк России имеет замечания. Они вообще считают, что в нынешней ситуации продлевать действие указа не надо", – сказал Моисеев.
Он отметил, что сейчас Минфин пытается урегулировать ситуацию.
Напомним, что с осени 2024 года экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать – 90% этого объема. Мера действует до 30 апреля 2025 года.
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