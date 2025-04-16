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ЦБ не поддерживает продление требования о продаже валютной выручки экспортерами

Сейчас Минфин пытается урегулировать ситуацию

16 апреля 2025, 19:57, ИА Амител

Доллар / Фото: amic.ru
Доллар / Фото: amic.ru

Банк России имеет замечания к продлению на год требования о продаже валютной выручки экспортерами и в нынешней ситуации не поддерживает его пролонгацию. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Правительство поддержало. Банк России имеет замечания. Они вообще считают, что в нынешней ситуации продлевать действие указа не надо", – сказал Моисеев.

Он отметил, что сейчас Минфин пытается урегулировать ситуацию.

Напомним, что с осени 2024 года экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать – 90% этого объема. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

Экономика Валюта

Комментарии 3

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Гость

21:22:16 16-04-2025

Как только Центробанк продавит это решение - доллар - резко пойдет вверх. А за ним и инфляция...

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Гость

07:34:50 17-04-2025

Денег в стране нет, надо ронять рубль

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Гость

13:03:35 17-04-2025

Всё "логично" со стороны ЦБ. С очередным упорством во вред российской экономике стремятся к выводу денежной массы на зарубежные счета, вместо того, чтобы оставить деньги в России и вложить в наше производство

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