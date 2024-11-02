ЦБ оставил без изменений перечень системно значимых кредитных организаций

СМИ писали, что его могли покинуть две финансовых организации

02 ноября 2024, 17:34, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Банк России утвердил перечень 13 системно значимых кредитных организаций. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦБ, регулятор оставил его без изменений.

В перечне остались "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Росбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. На их долю приходится 79% совокупных активов российского банковского сектора.

Напомним, что летом "Ведомости" сообщали о планах ЦБ изменить перечень системно значимых кредитных организаций. Утверждалось, что регулятор собирается исключить Райффайзен Банк и Росбанк.