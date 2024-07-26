ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ до 6,5-7%
На 22 июля она находилась на уровне 9,6%
26 июля 2024, 19:14, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amiic.ru
Центробанк существенно повысил прогноз по инфляции в России в 2024 году – до 6,5-7% с 4,3-4,8%. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
По оценкам ЦБ, годовая инфляция на 22 июля ускорилась до 9% с 8,6% в июне. Такая динамика отражает в том числе индексацию с 1 июля тарифов на коммунальные услуги.
Вместе с тем Банк России ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет держаться на уровне 4% в дальнейшем.
19:31:15 26-07-2024
Шоу маст гоу он!
19:36:47 26-07-2024
Может не 6,5-7, а 65-70%? Это ближе к реальности.
Если только в июле 9,6%...
20:55:12 26-07-2024
Гость (19:31:15 26-07-2024) Шоу маст гоу он!... Говорить по русски!
Стоять смирно!
Денги, карточки, мобилу - сдать прапорщику!
На месте шагом арш!
21:50:34 27-07-2024
Врет враг смертельный. Она 18% и не ниже. А может быть и ниже а ставка повышается с целью пресечения производства в России особенно оборонки с тем чтобы заставить наш народ пойти на капитуляцию