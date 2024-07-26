ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ до 6,5-7%

На 22 июля она находилась на уровне 9,6%

26 июля 2024, 19:14, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amiic.ru

Центробанк существенно повысил прогноз по инфляции в России в 2024 году – до 6,5-7% с 4,3-4,8%. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

По оценкам ЦБ, годовая инфляция на 22 июля ускорилась до 9% с 8,6% в июне. Такая динамика отражает в том числе индексацию с 1 июля тарифов на коммунальные услуги.

Вместе с тем Банк России ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет держаться на уровне 4% в дальнейшем.