ЦБ представил новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами 1997 года выпуска

16 октября 2023, 19:54, ИА Амител





Фото: cbr.ru

Банк России представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Обновленные банкноты выполнили в современном дизайне, также усилив их защиту. Тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На ней изображены Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу и УрФО. Главное изображение лицевой стороны – стела "Европа – Азия". На оборотной стороне памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, а также стела "66 параллель" в Салехарде.

Обе банкноты сохранили цветовую гамму старых. Они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами 1997 года выпуска.