ЦБ представил новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами 1997 года выпуска
16 октября 2023, 19:54, ИА Амител
Банк России представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Обновленные банкноты выполнили в современном дизайне, также усилив их защиту. Тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На ней изображены Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.
Пятитысячную банкноту посвятили Екатеринбургу и УрФО. Главное изображение лицевой стороны – стела "Европа – Азия". На оборотной стороне памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, а также стела "66 параллель" в Салехарде.
Обе банкноты сохранили цветовую гамму старых. Они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами 1997 года выпуска.
20:39:47 16-10-2023
С такими ценами пора вводить купюры 10000 и 20000
21:45:24 16-10-2023
Раньше я нелюбила купюру 2000 руб, похожа на евро, теперь к ней добавиться купюра 1000 руб.
22:06:02 16-10-2023
Гость (21:45:24 16-10-2023) Раньше я нелюбила купюру 2000 руб, похожа на евро, теперь к... Ну а то, что тысяча рублей это меньше ста евро, это уже ньюансы
08:29:59 17-10-2023
Гость (22:06:02 16-10-2023) Ну а то, что тысяча рублей это меньше ста евро, это уже ньюа... А что такое ньюансы? Новые ансы?
08:31:30 17-10-2023
Гость (21:45:24 16-10-2023) Раньше я нелюбила купюру 2000 руб, похожа на евро, теперь к... А чем евро то не угодили? Плохо выглядят? А как по вашему должна выглядеть красивая купюра? Маленький прямоугольник с Лениным как при СССР?
05:27:42 17-10-2023
зачем?