ЦБ представил проект о комплексном урегулировании долгов по кредитам физлиц

Цель комплексного подхода — сделать процесс урегулирования понятным для должника, особенно если у него есть несколько проблемных долгов

19 сентября 2024, 21:02, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Центробанк занимается разработкой законопроекта о комплексном урегулировании задолженности физлиц. Согласно документу, на это предлагается отводить срок 30 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексея Чиркова.

Документ прорабатывается совместно с Минфином при участии крупнейших кредиторов, профессиональных взыскателей, их объединений в рамках поручения президента. Цель комплексного подхода – сделать процесс урегулирования понятным для задолжавшего человека, особенно если у него есть несколько проблемных долгов перед кредиторами.

Чирков также перечислил несколько положений, которые прописаны в проекте. В частности, им предлагается ввести обязательность досудебного порядка. Так, кредитор должен будет уведомить заемщика о долге перед подачей обращения в суд. Если заемщик заинтересован, то ему следует дать время на комплексное урегулирование.

Также документ предлагает введение ограничений на возможность принудительного взыскания, то есть на поход в суд. Кроме того, предполагается возможность появления взыскания через исполнительную надпись нотариуса в течение периода комплексного регулирования.

Комплексное урегулирование смогут проводить банки, выдающие микрокредиты организации, кредитные потребительские кооперативы, "ДОМ.РФ" и юридические лица, получившие право требования по кредитам.