ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне

17 марта 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Банк России 17 марта в своём пресс-релизе заявил, что принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Согласно публикации, текущие темпы прироста цен в стране остаются умеренными.

Регулятор также отметил, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне. Вместе с тем он указал на значительное снижение инфляционных ожиданий населения в марте.

Согласно прогнозам Центробанка, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно упадёт ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022 года. Вместе с тем ЦБ прогнозирует постепенное увеличение устойчивого инфляционного давления с умеренно низких значений.