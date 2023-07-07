ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

Зампред правления Царев в ответ на это заметил, что "комиссии есть у всех", из-за чего организация не собирается принимать решения в отрыве от остальных участников рынка

07 июля 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк призвал Сбербанк отменить комиссии за переводы в другие кредитные организации. Как сообщает РИА Новости, об этом во время выступления на Финансовом конгрессе ЦБ заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы очень ждем на "Финополисе" мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка", — заявил она.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в ответ на это заметил, что "комиссии есть у всех", из-за чего организация не собирается принимать решения в отрыве от остальных участников российского финансового рынка.

"Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить", — ответила ему Скоробогатова.

Напомним, что с июля 2022 года за вывод средств с карт Сбербанка через сайты и приложения действует комиссия 1,25%. Накануне банк обновил пороги размера сбора — минимум 50 рублей, максимум 200 рублей.