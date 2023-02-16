ЦБ продлит ограничение на снятие наличной валюты

Набиуллина заявила, что регулятор пока не видит какой-то возможности для "либерализации" принятых мер

16 февраля 2023, 18:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передаёт РИА Новости.

"К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений", – сообщила она.

Набиуллина также отметила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.

В августе 2022 года ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счёта или вклада до 9 марта 2023 года, оставив лимит 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро.