ЦБ рекомендует банкам и МФО простить долги погибших в "Крокус сити холле"

Также кредиторов призвали оказывать требуемую поддержку пострадавшим на основании их заявления, в том числе вплоть до полного освобождения от кредитным договорам

25 марта 2024, 19:42, ИА Амител

Здание Центробанка / Фото: cbr.ru

Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) списать долги погибших при теракте в "Крокус сити холле". Как сообщает ТАСС, организации имеют право на это без обращения наследников.

Рекомендации направлены банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Также кредиторов призвали оказывать требуемую поддержку пострадавшим на основании их заявления, в том числе вплоть до полного освобождения от кредитным договорам.

Отметим, что ранее банки заявляли о готовности списать кредиты пострадавших в теракте в "Крокус сити холле". Кроме того, списать долги призвала и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).