ЦБ РФ: экономика России близка к уровню активности конца 2021 года

Сейчас у Центробанка появилась возможность уделять больше времени не оперативному реагированию, а долгосрочным приоритетам

20 июня 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российская экономика скоро восстановится до уровня экономической активности конца 2021 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади", – добавила она.

Глава регулятора подчеркнула, что сейчас у Центробанка появилась возможность уделять больше времени не оперативному реагированию, а долгосрочным приоритетам. Один из них – финансовое просвещение граждан страны.

Ранее, в мае, Центробанк заявлял, что восстановление экономической активности в России в первом квартале текущего года продолжилось. По итогам 2022 года ВВП снизился на 2,1%. ЦБ считает, что в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться – рост ускорится до 0,5-2,5% и уже в следующем году будет находиться на уровне 1,5-2,5%.