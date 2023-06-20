ЦБ РФ: экономика России близка к уровню активности конца 2021 года
Сейчас у Центробанка появилась возможность уделять больше времени не оперативному реагированию, а долгосрочным приоритетам
20 июня 2023, 23:10, ИА Амител
Российская экономика скоро восстановится до уровня экономической активности конца 2021 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади", – добавила она.
Глава регулятора подчеркнула, что сейчас у Центробанка появилась возможность уделять больше времени не оперативному реагированию, а долгосрочным приоритетам. Один из них – финансовое просвещение граждан страны.
Ранее, в мае, Центробанк заявлял, что восстановление экономической активности в России в первом квартале текущего года продолжилось. По итогам 2022 года ВВП снизился на 2,1%. ЦБ считает, что в 2024 году экономика продолжит восстанавливаться – рост ускорится до 0,5-2,5% и уже в следующем году будет находиться на уровне 1,5-2,5%.
23:35:36 20-06-2023
Конец пришёл?
02:41:59 21-06-2023
Тоесть другими словами развития 0 и не предвидется, как средний и малый бизнес подыхал, так и загнетëся к 2024. Как то так.
06:25:24 21-06-2023
Равняется на 2021, типа там всё лучше было
09:24:47 21-06-2023
Они бы лучше просветили как можно держать такой курс рубля по отношению к доллару? США и Запад с 2014 не может разорвать в клочья Российскую экономику. А Украина выживающая только за счёт подачек Запада имеет гривну более чем в 2 раза крепче рубля по отношению к доллару. 1USD = 37 гривен = 84рубля!!! Что это за ключевая ставка 7,5%? "ключевая ставка в размере 7,5 процента является запретительной для подавляющего большинства предприятий реального сектора экономики. И фактически мы ничего нового не видим, как все то же самое удушение экономики, которое наблюдается уже многие годы" Катасонов
11:35:10 21-06-2023
ЦБ РФ: экономика России близка к - Нулю?