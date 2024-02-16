В регуляторе добавили, что судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременнo

16 февраля 2024, 18:28, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых — регулятор сделал первую паузу с июня 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦБ.

ЦБ в релизе отметил, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация около 4% потребуют продолжительный период жестких денежно-кредитных условий.

В регуляторе добавили, что судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременнo. Проводимая Банком России денежно-кредитная пoлитика закрепит процесс дезинфляции в экoномике.