ЦБ: Устанавливать лимиты на бесплатные переводы между счетами недопустимо

Там напомнили о действии соответствующего федерального закона

22 мая 2024, 19:27, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Устанавливать лимиты на бесплатные переводы между счетами недопустимо. Как объяснили представители Центробанка РФ в пресс-релизе, подобные комиссии ограничивает пятая статья 29-ФЗ. Согласной ей, кредитные организации не вправе ограничивать размер или количество переводов (если они совершаются в рублях и в пределах совокупного ежемесячного лимита в размере 30 миллионов).

Регулятор подчеркнул, что такие нормы действуют вне зависимости от того, какие сервисы используются, в том числе СБП и каналы дистанционного обслуживания. Ограничивать размер и количество операций банки могут лишь по желанию клиента.

В ЦБ посоветовали финансовым организациям в кратчайшие сроки отменить все установленные лимиты в соответствии с требованиями Федерального закона, а также провести работу с поддержкой, чтобы та корректно объясняла клиентам действующие правила.

Напомним, что 21 мая Госдума приняла закон об ограничении максимального размера перевода для физлиц без открытия банковского счета – документ устанавливает его в размере до 100 тысяч рублей. Норму разработали ради снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.