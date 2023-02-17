ЦБ установит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке для долёвок

Указание должно ограничить рискованные практики ипотечного кредитования россиян, которые предполагают собой завышение стоимости жилья на первичном рынке

17 февраля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк РФ подготовил проект указания, который обяжет финансовые организации применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жильё, которое приобретается по договору участия в долевом строительстве. Как сообщает ТАСС, документ должен вступить в силу 1 июня 2023 года.

Указание должно ограничить рискованные практики ипотечного кредитования россиян, которые предполагают собой завышение стоимости жилья на первичном рынке.

"Кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жильё, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию", – добавили в ЦБ.

Напомним, что ранее Центробанк уже выложил в публичный доступ доработанный после обсуждения проект указания об увеличении резервов для банков по ипотечным кредитам от застройщиков по околонулевым ставкам. Его нормы вступят в силу с 30 мая 2023 года.