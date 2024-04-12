CBS: США ожидают атаки Ирана на военные объекты Израиля 12 апреля

Тегеран может рассмотреть возможность атаки меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации

12 апреля 2024, 21:00, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: unsplash.com

США ожидают, что Иран может нанести удар по военным объектам Израиля с использованием более сотни дронов и десятков ракет уже сегодня, 12 апреля. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, еврейскому государству будет трудно защититься от ответа за удар по иранскому консульству в Дамаске. Вместе с тем не исключено, что Тегеран может рассмотреть возможность атаки меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации.

Отметим, что 12 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что ответный удар Ирана может произойти в течение ближайших 24-48 часов. По информации издания, Израиль готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана. Вместе с тем окончательное решение Тегеран еще не принял.