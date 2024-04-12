CBS: США ожидают атаки Ирана на военные объекты Израиля 12 апреля
Тегеран может рассмотреть возможность атаки меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации
12 апреля 2024, 21:00, ИА Амител
США ожидают, что Иран может нанести удар по военным объектам Израиля с использованием более сотни дронов и десятков ракет уже сегодня, 12 апреля. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, еврейскому государству будет трудно защититься от ответа за удар по иранскому консульству в Дамаске. Вместе с тем не исключено, что Тегеран может рассмотреть возможность атаки меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации.
Отметим, что 12 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что ответный удар Ирана может произойти в течение ближайших 24-48 часов. По информации издания, Израиль готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана. Вместе с тем окончательное решение Тегеран еще не принял.
21:50:17 12-04-2024
Нет,нет Иран не отважится. Зная ,что за Израилем стоит сша это наврятли.
22:14:36 12-04-2024
На кой они нам... У нас своих проблем хватает
23:56:21 12-04-2024
Послушайте раввинов!? Они в открытую говорят - что нужно уничтожать врага даже когда он что-то замыслил против их народа!!! Действовать на опережение...!
04:32:50 14-04-2024
Иран наш союзник - по любому поддерживаю
10:57:52 14-04-2024
Молодцы. Их обидели,они дали сдачи. Меры простые и радикальные. Не демагоги.