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CBS: США ожидают атаки Ирана на военные объекты Израиля 12 апреля

Тегеран может рассмотреть возможность атаки меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации

12 апреля 2024, 21:00, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: unsplash.com
Флаг Ирана / Фото: unsplash.com

США ожидают, что Иран может нанести удар по военным объектам Израиля с использованием более сотни дронов и десятков ракет уже сегодня, 12 апреля. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, еврейскому государству будет трудно защититься от ответа за удар по иранскому консульству в Дамаске. Вместе с тем не исключено, что Тегеран может рассмотреть возможность атаки меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации.

Отметим, что 12 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что ответный удар Ирана может произойти в течение ближайших 24-48 часов. По информации издания, Израиль готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана. Вместе с тем окончательное решение Тегеран еще не принял.

Политика

Комментарии 5

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гость

21:50:17 12-04-2024

Нет,нет Иран не отважится. Зная ,что за Израилем стоит сша это наврятли.

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Грыша

22:14:36 12-04-2024

На кой они нам... У нас своих проблем хватает

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Гость

23:56:21 12-04-2024

Послушайте раввинов!? Они в открытую говорят - что нужно уничтожать врага даже когда он что-то замыслил против их народа!!! Действовать на опережение...!

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Константин

04:32:50 14-04-2024

Иран наш союзник - по любому поддерживаю

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Гость

10:57:52 14-04-2024

Молодцы. Их обидели,они дали сдачи. Меры простые и радикальные. Не демагоги.

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