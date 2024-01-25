Цех по производству аэролодок загорелся в Красноярском крае
Огонь удалось локализовать на площади 1725 квадратных метров
25 января 2024, 17:01, ИА Амител
В Красноярском крае огонь вспыхнул в цехе по производству аэролодок. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Цех находится в селе Еловое. Огонь удалось локализовать на площади 1725 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек – в результате никто не пострадал.
По информации СМИ, производством в цехе занимается компания "Аллигатор" – она выпускает плоскодонные водные суда с надувными и твердыми корпусами, на которые устанавливают авиационные двигатели. Стоимость аэролодок достигает 4,4 млн рублей.
Причины происшествия пока неизвестны. Размер ущерба устанавливается.
09:43:27 26-01-2024
на фото смотришь , не цех, а гадюшник какой то. если это фото цеха конечно. и за такие деньжищи продают.