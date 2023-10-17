Цена минимального набора продуктов питания в Алтайском крае дешевле, чем в республике

Разница в цене составила 709,9 рубля

17 октября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новосибирскстат опубликовал данные о стоимости минимального набора продуктов питания в регионах Сибири в августе 2023 года. Как сообщает "Атмосфера", Алтайский край вошел в тройку регионов с наиболее дешевыми продуктами, а соседняя Республика Алтай – в тройку регионов с наиболее дорогими. Разница в цене составила 709,9 руб.

Так, самый дешевый минимальный набор продуктов питания оказался в Омской области – 5159,7 руб. Второе место заняла Кемеровская область (5817,5 руб.), третье – Алтайский край (5841,9), четвертое – Томская область (5971,5), пятое – Новосибирская область (5985,8).

На шестом месте расположилась Тыва с показателем в 6322,3 руб. На седьмом – Иркутская область (6515,4 руб.), на восьмом – Республика Алтай (6551,8), на девятом – Хакасия (6666,1). Замыкает список с самым дорогим набором Красноярский край – там продукты стоят 6856,5 руб.

Отметим, что рост стоимости по сравнению с декабрем 2022 года в Республике Алтай составил +11,2%, а в Алтайском крае цена увеличилась на 10,2%.