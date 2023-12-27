Центр "Мой Бизнес": какую помощь получили алтайские бизнесмены в 2023-м. Инфографика

Показываем итоги работы Центра

27 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Иллюстрация: amic.ru

Алтайский край активно развивает малый и средний бизнес даже в непростые для экономики времена. В регионе действует ряд программ для предпринимателей: как начинающих, так и уже с опытом. В том числе и для самозанятых, число которых в крае растет. И словом, и делом помогает Центр "Мой Бизнес", который только в текущем году оказал почти 15,5 тыс. услуг. Это и обучающие мероприятия, и помощь в работе на экспорт, и гарантийная поддержка. Подробнее – в инфографике amic.ru.