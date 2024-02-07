Центр "Мой бизнес" открыл набор в Школу социального предпринимательства – 2024

Программа стартует в феврале

07 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Предприниматель. Бизнес / Фото: Freepik

Центр "Мой бизнес" объявляет набор слушателей на обучение по программе "Основы социального предпринимательства", которое будет проходить в Барнауле и Бийске по мере набора групп слушателей.

Что это за программа?

Программу реализуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В Барнауле она стартует 21 февраля 2024 года, в Бийске – 27 февраля 2024 года.

Школа социального предпринимательства – это обучающая программа для тех, кто желает открыть или развить свое дело в сфере социального предпринимательства. А также тех, у кого есть запрос на трансформацию социальной миссии в качественный бизнес-проект, на оптимизацию продукта, настройку каналов продаж, на расширение рынков сбыта и масштабирование своего бизнеса.

Программа включает следующие модули:

Знакомство с социальным бизнесом. Формирование социальной бизнес-модели. Построение стратегии маркетинга. Продвижение онлайн и офлайн. Построение PR*-стратегии проекта. Эффективные продажи. Экономика социального предприятия. Финансовое планирование проекта. Трудоустройство и работа с командой. Команда проекта и лидер команды. Поиск инвестиций и меры поддержки социального бизнеса. Эффективная презентация проекта. Этика предпринимателя.

Кто может подать заявку?

Заявки принимаются от действующих социальных предпринимателей; предпринимателей, планирующих открыть социально ориентированное направление в существующем бизнесе.

Обучение будет полезно тем, кто хочет получить:

прикладные знания и усиление бизнес-компетенций (обучение строится по принципу "теория – практика – результат" и позволяет максимально применять полученные знания на практике и становиться эффективнее);

интеллектуальный ресурс (на программе работают профессиональные бизнес-тренеры и эксперты-практики с реальным опытом предпринимательской деятельности);

пространство для общения и деловых коммуникаций (слушатели программы обмениваются опытом и заряжаются новыми идеями, расширяют круг своих деловых контактов, выстраивают сотрудничество).

Кто будет тренером и экспертом?

Команда тренеров и экспертов:

Ксения Тернова , руководитель проекта, эксперт по построению бизнес-процессов, маркетингу;

, руководитель проекта, эксперт по построению бизнес-процессов, маркетингу; Вячеслав Тернов , бизнес-тренер, наставник, эксперт по маркетингу и digital* продвижению;

, бизнес-тренер, наставник, эксперт по маркетингу и digital* продвижению; Вера Соловьева , бизнес-тренер, эксперт по финансам и бухгалтерии;

, бизнес-тренер, эксперт по финансам и бухгалтерии; Анна Башкатова , бизнес-тренер, наставник, эксперт по продажам, командообразованию и грантам;

, бизнес-тренер, наставник, эксперт по продажам, командообразованию и грантам; Олеся Лободина , бизнес-тренер, эксперт по партнерским связям и проектной деятельности;

, бизнес-тренер, эксперт по партнерским связям и проектной деятельности; Галина Бояркина , администратор проекта, бизнес-тренер, куратор набора и оповещения участников, эксперт по бизнес-моделированию;

, администратор проекта, бизнес-тренер, куратор набора и оповещения участников, эксперт по бизнес-моделированию; Ирина Турова, бизнес-тренер, эксперт в области разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, финансового и инвестиционного планирования, оценки бизнесов на устойчивость.

Что ждет слушателей программы?

В программе:

офлайн- и онлайн-лекции и практикумы;

нетворкинг (до старта обучения и в первый день обучения);

работа в группах и мини-группах офлайн;

проведение бизнес-игр и применение игровых технологий;

взаимодействие с тренерами в чате;

возможность личной консультации с экспертами, персональная корректировка финансового плана проекта;

дополнительные учебные материалы на образовательной платформе с доступом на один год;

письменная/аудио обратная связь по итоговому проекту для каждого участника от тренеров.

Как будет проходить обучение и что получат слушатели после обучения?

Формат обучения: смешанный (четыре недели очно, одна неделя онлайн).

Более подробную информацию о программе обучения в Барнауле можно получить по ссылке; о программе обучения в Бийске – по этой ссылке.

По окончании обучения пройдет итоговая аттестация слушателей в форме защиты разработанных бизнес-моделей индивидуальных (групповых) социальных предпринимательских проектов перед экспертным советом. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вручат сертификаты о прохождении обучения.

Обучение платное или бесплатное?

Обучение бесплатное, но слушателей отбирают на конкурсной основе. Количество мест в группе ограничено.

Где пройдет обучение?

Место проведения:

г. Барнаул, Центр "Мой бизнес", ул. Мало-Тобольская, 19;

г. Бийск, Бизнес-инкубатор, ул. М. Кутузова, 9.

График проведения сессий обучающей программы "Основы социального предпринимательства":

с 10:00 до 17:00, Барнаул, ул. Мало-Тобольская 19:

1-я сессия – 21.02-22.02.2024, офлайн;

2-я сессия – 29.02-01.03.2024, онлайн;

3-я сессия – 06.03-07.03.2024, офлайн;

4-я сессия – 14.03-15.03.2024, офлайн;

5-я сессия – 22.03.2024, офлайн;

защита – 25.03.2024, офлайн.

с 10:00 до 17:00, Бийск, ул. М. Кутузова, 9:

1-я сессия – 27.02-28.02.2024, офлайн;

2-я сессия – 05.03-06.03.2024, онлайн;

3-я сессия – 12.03-13.03.2024, офлайн;

4-я сессия – 19.03-20.03.2024, офлайн;

5-я сессия – 26.03.2024, офлайн;

защита – 28.03.2024, офлайн.

Дополнительная информация по телефону 8-800-222-83-22 (доб. 207) или по электронной почте aciss@bk.ru.

*PR (ПиАр); digital ("диджитал").