Центр "Мой бизнес" открыл набор в Школу социального предпринимательства – 2024
Программа стартует в феврале
07 февраля 2024, 09:00, ИА Амител
Центр "Мой бизнес" объявляет набор слушателей на обучение по программе "Основы социального предпринимательства", которое будет проходить в Барнауле и Бийске по мере набора групп слушателей.
Что это за программа?
Программу реализуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
В Барнауле она стартует 21 февраля 2024 года, в Бийске – 27 февраля 2024 года.
Школа социального предпринимательства – это обучающая программа для тех, кто желает открыть или развить свое дело в сфере социального предпринимательства. А также тех, у кого есть запрос на трансформацию социальной миссии в качественный бизнес-проект, на оптимизацию продукта, настройку каналов продаж, на расширение рынков сбыта и масштабирование своего бизнеса.
Программа включает следующие модули:
- Знакомство с социальным бизнесом. Формирование социальной бизнес-модели.
- Построение стратегии маркетинга.
- Продвижение онлайн и офлайн. Построение PR*-стратегии проекта. Эффективные продажи.
- Экономика социального предприятия. Финансовое планирование проекта. Трудоустройство и работа с командой.
- Команда проекта и лидер команды.
- Поиск инвестиций и меры поддержки социального бизнеса.
- Эффективная презентация проекта. Этика предпринимателя.
Кто может подать заявку?
Заявки принимаются от действующих социальных предпринимателей; предпринимателей, планирующих открыть социально ориентированное направление в существующем бизнесе.
Обучение будет полезно тем, кто хочет получить:
- прикладные знания и усиление бизнес-компетенций (обучение строится по принципу "теория – практика – результат" и позволяет максимально применять полученные знания на практике и становиться эффективнее);
- интеллектуальный ресурс (на программе работают профессиональные бизнес-тренеры и эксперты-практики с реальным опытом предпринимательской деятельности);
- пространство для общения и деловых коммуникаций (слушатели программы обмениваются опытом и заряжаются новыми идеями, расширяют круг своих деловых контактов, выстраивают сотрудничество).
Кто будет тренером и экспертом?
Команда тренеров и экспертов:
- Ксения Тернова, руководитель проекта, эксперт по построению бизнес-процессов, маркетингу;
- Вячеслав Тернов, бизнес-тренер, наставник, эксперт по маркетингу и digital* продвижению;
- Вера Соловьева, бизнес-тренер, эксперт по финансам и бухгалтерии;
- Анна Башкатова, бизнес-тренер, наставник, эксперт по продажам, командообразованию и грантам;
- Олеся Лободина, бизнес-тренер, эксперт по партнерским связям и проектной деятельности;
- Галина Бояркина, администратор проекта, бизнес-тренер, куратор набора и оповещения участников, эксперт по бизнес-моделированию;
- Ирина Турова, бизнес-тренер, эксперт в области разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, финансового и инвестиционного планирования, оценки бизнесов на устойчивость.
Что ждет слушателей программы?
В программе:
- офлайн- и онлайн-лекции и практикумы;
- нетворкинг (до старта обучения и в первый день обучения);
- работа в группах и мини-группах офлайн;
- проведение бизнес-игр и применение игровых технологий;
- взаимодействие с тренерами в чате;
- возможность личной консультации с экспертами, персональная корректировка финансового плана проекта;
- дополнительные учебные материалы на образовательной платформе с доступом на один год;
- письменная/аудио обратная связь по итоговому проекту для каждого участника от тренеров.
Как будет проходить обучение и что получат слушатели после обучения?
Формат обучения: смешанный (четыре недели очно, одна неделя онлайн).
Более подробную информацию о программе обучения в Барнауле можно получить по ссылке; о программе обучения в Бийске – по этой ссылке.
По окончании обучения пройдет итоговая аттестация слушателей в форме защиты разработанных бизнес-моделей индивидуальных (групповых) социальных предпринимательских проектов перед экспертным советом. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вручат сертификаты о прохождении обучения.
Обучение платное или бесплатное?
Обучение бесплатное, но слушателей отбирают на конкурсной основе. Количество мест в группе ограничено.
Где пройдет обучение?
Место проведения:
- г. Барнаул, Центр "Мой бизнес", ул. Мало-Тобольская, 19;
- г. Бийск, Бизнес-инкубатор, ул. М. Кутузова, 9.
График проведения сессий обучающей программы "Основы социального предпринимательства":
с 10:00 до 17:00, Барнаул, ул. Мало-Тобольская 19:
- 1-я сессия – 21.02-22.02.2024, офлайн;
- 2-я сессия – 29.02-01.03.2024, онлайн;
- 3-я сессия – 06.03-07.03.2024, офлайн;
- 4-я сессия – 14.03-15.03.2024, офлайн;
- 5-я сессия – 22.03.2024, офлайн;
- защита – 25.03.2024, офлайн.
с 10:00 до 17:00, Бийск, ул. М. Кутузова, 9:
- 1-я сессия – 27.02-28.02.2024, офлайн;
- 2-я сессия – 05.03-06.03.2024, онлайн;
- 3-я сессия – 12.03-13.03.2024, офлайн;
- 4-я сессия – 19.03-20.03.2024, офлайн;
- 5-я сессия – 26.03.2024, офлайн;
- защита – 28.03.2024, офлайн.
Дополнительная информация по телефону 8-800-222-83-22 (доб. 207) или по электронной почте aciss@bk.ru.
*PR (ПиАр); digital ("диджитал").
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