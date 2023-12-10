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Центр общения старшего поколения откроется в Белокурихе

Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться

10 декабря 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Белокурихе откроется четвертый в Алтайском крае Центр общения старшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Миссия таких центров заключается в создании комфортных условий для проведения досуга пенсионеров", – сказано в сообщении.

По информации отделения Социального фонда России по Алтайскому краю, центры призваны поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть дополнительные возможности для самореализации.

Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться в дружеской обстановке.

Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

10:55:47 10-12-2023

Центры, фонды, движения, фронты, и т. д. и т. п. Чего только нет.

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Гость

15:34:03 10-12-2023

а есть в Барнауле такой?

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Гость

08:05:44 11-12-2023

Гость (15:34:03 10-12-2023) а есть в Барнауле такой?... Всякие есть на бумаге.

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Гость

12:40:27 11-12-2023

Раньше были дети, внуки...

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