Центр общения старшего поколения откроется в Белокурихе

Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться

10 декабря 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Белокурихе откроется четвертый в Алтайском крае Центр общения старшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Миссия таких центров заключается в создании комфортных условий для проведения досуга пенсионеров", – сказано в сообщении.

По информации отделения Социального фонда России по Алтайскому краю, центры призваны поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть дополнительные возможности для самореализации.

Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться в дружеской обстановке.