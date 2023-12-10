Центр общения старшего поколения откроется в Белокурихе
Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться
10 декабря 2023, 09:21, ИА Амител
В Белокурихе откроется четвертый в Алтайском крае Центр общения старшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
"Миссия таких центров заключается в создании комфортных условий для проведения досуга пенсионеров", – сказано в сообщении.
По информации отделения Социального фонда России по Алтайскому краю, центры призваны поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть дополнительные возможности для самореализации.
Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться в дружеской обстановке.
10:55:47 10-12-2023
Центры, фонды, движения, фронты, и т. д. и т. п. Чего только нет.
15:34:03 10-12-2023
а есть в Барнауле такой?
08:05:44 11-12-2023
Гость (15:34:03 10-12-2023) а есть в Барнауле такой?... Всякие есть на бумаге.
12:40:27 11-12-2023
Раньше были дети, внуки...