Центр "Юнармии" из Барнаула признали одним из лучших в стране

Он работает на базе МБУ ДО "Центр развития творчества и спорта"

03 апреля 2024, 18:35, ИА Амител

Фото: центр "Юнармии" в городе Барнауле

Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса "Лучший Дом Юнармии" в 2024 году. В число призеров вошел Дом Юнармии из Барнаула.

За победу в конкурсе сражались 64 центра из 25 регионов России. Оценивались презентация деятельности по направлениям патриотического воспитания, процент охвата детей, освещение в СМИ, проведение форумов, слетов, конференций, наличие софинансирования.

По итогам заседания комиссии принято решение наградить победителей, занявших с 1 по 25 места дипломами и материально-техническим оборудованием для проведения занятий с юнармейцами.

В категории "Дома Юнармии, претендующие на получение материально-технического оборудования" приняли участие 64 Дома Юнармии из 25 субъектов России.

Отметим, барнаульский центр юнармейской подготовки "Дом Юнармии", создан решением Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" на базе МБУ ДО "Центр развития творчества и спорта" в 2022 году.