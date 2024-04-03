Центр "Юнармии" из Барнаула признали одним из лучших в стране
Он работает на базе МБУ ДО "Центр развития творчества и спорта"
03 апреля 2024, 18:35, ИА Амител
Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса "Лучший Дом Юнармии" в 2024 году. В число призеров вошел Дом Юнармии из Барнаула.
За победу в конкурсе сражались 64 центра из 25 регионов России. Оценивались презентация деятельности по направлениям патриотического воспитания, процент охвата детей, освещение в СМИ, проведение форумов, слетов, конференций, наличие софинансирования.
По итогам заседания комиссии принято решение наградить победителей, занявших с 1 по 25 места дипломами и материально-техническим оборудованием для проведения занятий с юнармейцами.
В категории "Дома Юнармии, претендующие на получение материально-технического оборудования" приняли участие 64 Дома Юнармии из 25 субъектов России.
Отметим, барнаульский центр юнармейской подготовки "Дом Юнармии", создан решением Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" на базе МБУ ДО "Центр развития творчества и спорта" в 2022 году.
19:23:09 03-04-2024
Помню НВП, смотры песни и строя и Зарницы в СССР. А когда приехали в часть, 1й вопрос- спортсмены,шаг вперёд ))). 2й- художники, шаг вперёд ))). 3й- музыканты, шаг вперёд.