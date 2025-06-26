Центральная лаборатория барнаульского водоканала успешно прошла госаккредитацию

Это дает лаборатории право выполнять 110 видов исследований качества воды и стоков

26 июня 2025, 16:20, ИА Амител erid: 2W5zFGZHkqv

Лаборатория барнаульского водоканала / Фото пресс-службы "Росводоканал Барнаул" / Автор Лилия Болатаева

Федеральная служба Росаккредитации подтвердила соответствие центральной аналитической лаборатории "Росводоканал Барнаул" строгим критериям. Эксперты высоко оценили уровень испытаний и профессиональную подготовку персонала.

Аккредитация у лаборатории действует уже больше двух десятилетий. В ходе последней инспекции специалисты вновь продемонстрировали отличные результаты. На проверку передали более тысячи документов: описание системы качества, журналы исследований, расчетные данные, графики, протоколы, снимки помещений, оборудования и материалов, а также видеофайлы. Сотрудники успешно выполнили практические работы с реальными образцами воды и прошли персональное тестирование на знание нормативной базы и методик анализа.

"Любой формат проверки требует тщательной подготовки – и теоретической, и практической. Хочу поблагодарить коллектив лаборатории за знания и опыт, которые вы продемонстрировали, за настойчивость и профессионализм, за искреннее желание показать и доказать компетентность и высокий уровень подготовки", – отметила начальник центральной аналитической лаборатории "Росводоканал Барнаул" Татьяна Шималина.

По её словам, оснащение лаборатории также сыграло важную роль в успешном прохождении аудита, а руководству компании она выразила признательность за инвестиции в материально-техническую базу.

Лаборатория барнаульского водоканала / Фото пресс-службы "Росводоканал Барнаул" / Автор Лилия Болатаева

Государственную аккредитацию лаборатории водоканалов проходят раз в два года. Это обязательная процедура. Без успешного прохождения аудита организация теряет право контролировать качество воды на производстве и выполнять анализы для сторонних клиентов.

После проверки комиссия Росаккредитации сделала заключение: лаборатория полностью соответствует критериям аккредитации и стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025 в заявленной сфере деятельности. Официальное решение службы закрепляет за подразделением возможность осуществлять 110 видов анализов питьевой воды и стоков различного происхождения.

Сотрудники лаборатории круглосуточно мониторят качество очистки воды и стоков на всех технологических объектах предприятия. Кроме того, подразделение проводит исследования для населения Барнаула и Алтайского края. Частные лица преимущественно обращаются для оценки качества воды из домашних сетей, колодцев или скважин – чаще при подборе систем фильтрации. Предприятия заказывают анализ сточных вод – это позволяет проверить работоспособность и продуктивность локальных очистных систем.

ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060

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