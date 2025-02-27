Центробанк перенес массовое внедрение цифрового рубля

Новую дату глава ЦБ пообещала назвать позже

27 февраля 2025, 17:14, ИА Амител

Десятирублевая монета / Фото: pxhere.com

Банк России решил перенести широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось на 1 июля 2025 года, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

На ежегодной встрече с руководством регулятора руководитель сказала, что цифровой рубль начнут внедрять после отработки всех деталей и проведения консультаций с банками. Новую дату объявят позже, пишет "Ъ".

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, разработанная Банком России в дополнение к наличным и безналичным рублям. Он представляет собой уникальный цифровой код, который будет храниться в цифровых кошельках на платформе Банка России. Доступ к цифровым рублям будет осуществляться через приложения и сайты банков, подключенных к этой платформе.

Цифровой рубль позволит проводить операции без комиссий для физических лиц и с минимальными комиссиями – для бизнеса. Он обеспечит мгновенные переводы и станет самым дешевым способом платежей. В отличие от обычных безналичных денег, цифровой рубль не будет приносить проценты или кешбэк, но обеспечит возможность безналичных расчетов даже без доступа к интернету и большую защиту.