Центробанк перенес массовое внедрение цифрового рубля
Новую дату глава ЦБ пообещала назвать позже
27 февраля 2025, 17:14, ИА Амител
Банк России решил перенести широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось на 1 июля 2025 года, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
На ежегодной встрече с руководством регулятора руководитель сказала, что цифровой рубль начнут внедрять после отработки всех деталей и проведения консультаций с банками. Новую дату объявят позже, пишет "Ъ".
Что такое цифровой рубль
Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, разработанная Банком России в дополнение к наличным и безналичным рублям. Он представляет собой уникальный цифровой код, который будет храниться в цифровых кошельках на платформе Банка России. Доступ к цифровым рублям будет осуществляться через приложения и сайты банков, подключенных к этой платформе.
Цифровой рубль позволит проводить операции без комиссий для физических лиц и с минимальными комиссиями – для бизнеса. Он обеспечит мгновенные переводы и станет самым дешевым способом платежей. В отличие от обычных безналичных денег, цифровой рубль не будет приносить проценты или кешбэк, но обеспечит возможность безналичных расчетов даже без доступа к интернету и большую защиту.
17:17:17 27-02-2025
Перенес, типа как свинку?
17:19:38 27-02-2025
а . так можно было ?
19:25:18 27-02-2025
Цифровые деньги это суррогаты. Фуфел..
19:58:59 27-02-2025
.... (19:25:18 27-02-2025) Цифровые деньги это суррогаты. Фуфел.. ...
Это всего лишь форма. Бумага, металл, цифра - разницы нет.
22:25:36 27-02-2025
Гость (19:58:59 27-02-2025) Это всего лишь форма. Бумага, металл, цифра - разницы не... Есть разница. Изучите подробнее
20:15:21 27-02-2025
.... (19:25:18 27-02-2025) Цифровые деньги это суррогаты. Фуфел.. ... НЕ-е-ет! Не фуфел. Контроль. Тотальный контроль. Как бы для того, чтобы бюджетные деньги тратились только туда, куда должны. Но государство хочет пойти дальше. Контролировать каждого гражданина и его траты. Вдруг расходуют не так? На материнский капитал купили что-то не то. Или другие выплаты расходовали неправильно, по мнению государства. Даже приводят примеры с детьми, как удобно будет контролировать траты ребенка с помощью цифрового рубля. Личного пространства у члена цифрового общества быть не должно!
09:34:24 28-02-2025
" цифровой рубль не будет приносить проценты или кешбэк " - какой великолепный гений придумал такую мотивацию? Неудивительно, что проект пошёл по звезде. И так у них всегда, вспомним хотя бы Универсальную Электронную Карту или Ё-мобиль.
10:49:28 28-02-2025
самое страшной в цифровых деньгах - это то что их нельзя копить!!!
потому как у них будет "срок годности"!!!
для высшего руководства возможно и бессрочно. для среднего управ звена полгода-год. для низших слёв населения 1-3 месяца!
не потратил на то что тебе дозволено, деньги аннулируются!!!
накопить или передать по наследству - нельзя!!!